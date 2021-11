Inter si qualifica se…/ Champions league, i risultati utili per gli ottavi

INTER AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE? SERATA DECISIVA

L’Inter si qualifica agli ottavi di finale di Champions league? Questa sera la compagine di Mister Inzaghi torna protagonista a San Siro nella prima competizione per club del continente e già ha la possibilità di chiudere con un turno di anticipo la questione qualificazione: l’occasione è davvero ghiotta ma per mettere in tasta un pass per gli ottavi di Coppa i nerazzurri dovranno puntare non solo alle proprie capacità ma anche sulla propria buona sorte. La sfida di questa sera a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, per la quinta giornata della fase a gironi della Champions league non si annuncia certo un passeggiata.

E comunque la situazione nella classifica del gruppo non è troppo definita. La vediamo subito: alla vigilia di questo turno di coppa l’Inter è seconda in graduatoria per il girone D, con 7 punti e dunque due da recuperare sulla capolista Real Madrid. Alle spalle dei nerazzurri di Inzaghi lo Sheriff Tiraspol che pur non dista dalla squadra meneghina più di una lunghezza, con lo Shaktar, oggi rivale a San Siro, fanalino di coda con un solo punto e di fatto già scura della propria eliminazione alla fine di questa fase a gironi. Dato il contesto andiamo a vedere come e se l’Inter si qualificherà al prossimo turno della Champions league: facciamo dunque i giusto calcoli.

INTER SI QUALIFICA SE: I RISULTATI UTILI PER GLI OTTAVI

Alla vigilia della quinta giornata della Champions league, siamo cercando di capire se l’Inter si qualifica agli ottavi di coppa e se potrà farlo già questa sera nella sfida con lo Shakhtar tra le mura di San Siro. Dato il contesto e tenendo conto che sono sei i punti che rimangono da assegnare, possiamo pure dire che la squadra di Inzaghi può sognare. Già stasera l’Inter si qualifica per gli ottavi di Champions league se riuscirà a battere lo Shakhtar in casa e se lo Sheriff non batterà il Real Madrid (come pure era occorso nel turno di andata solo poche settimane fa).

In tal caso i nerazzurri confermerebbero il secondo posto della graduatoria (che vale il secondo pass per la fase finale del torneo) potendo anche giocarsi le proprie carte per il primato del gruppo nella sesta giornata (dove sarà scontro diretto al Bernabeu, dopo l’1-0 subito a San Siro). Se però già i nerazzurri dovessero pareggiare o venir sconfitti dalla squadra ucraina questa sera, ecco che il cammino di Inzaghi si farebbe immediatamente pericoloso, dati i distacchi minimi (specie con i moldavi) in graduatoria. In ogni caso il club meneghino farebbe bene a vincere e convincere oggi in campo, per togliersi ogni dubbio.



