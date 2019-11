Inter si qualifica se…/ Champions League, risultati utili per gli ottavi di finale

L’Inter cerca di qualificarsi agli ottavi di Champions League: alla Eden Arena, con calcio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 27 novembre, i nerazzurri sono ospiti dello Slavia Praga e hanno bisogno di una vittoria per avvicinare l’obiettivo minimo in campo internazionale, anche se nemmeno un’eventuale sconfitta chiuderebbe il discorso. Certamente potrebbe farlo, ma dipenderà da quello che succederà al Camp Nou tra Barcellona e Borussia Dortmund; l’Inter arriva a questa partita avendo vinto 3-0 sul campo del Torino, ennesimo successo in un campionato che la vede ancora ad un solo punto dalla capolista Juventus; in Champions League invece le cose si sono complicate soprattutto in virtù del pareggio di San Siro contro lo stesso Slavia Praga, peraltro rimontato al 93’ minuto, ma anche per la beffarda sconfitta maturata al Signal Iduna Park in un secondo tempo scellerato, nel quale la squadra è passata dal 2-0 al 2-3. Per contro, l’incredibile pareggio del Barcellona contro i cechi ha dato ad Antonio Conte una opportunità ulteriore: il discorso non è affatto chiuso in un senso o nell’altro, e dunque andiamo a vedere in che modo l’Inter si può qualificare agli ottavi di Champions League.

INTER SI QUALIFICA SE… RISULTATI UTILI CONTRO LO SLAVIA PRAGA

L’Inter si qualifica agli ottavi… tecnicamente con qualunque risultato, ma in ogni caso non può farlo stasera: per gli ottavi di Champions League bisognerà eventualmente aspettare. L’eliminazione sarebbe invece sancita qualora i nerazzurri dovessero perdere a Praga e il Borussia Dortmund non perdere al Camp Nou: in quel caso nè il Barcellona nè il Borussia sarebbero più raggiungibili, e addirittura l’Inter sarebbe sorpassata dallo Slavia e si troverebbe ultima, virtualmente fuori anche dall’Europa League. Con il pareggio la situazione sarebbe la stessa, se non che un pareggio in Catalogna renderebbe il Dortmund ancora raggiungibile per la doppia sfida diretta (a favore dei nerazzurri per differenza reti); tuttavia i tedeschi ospiteranno lo Slavia Praga nell’ultima giornata ed è facile pensare a una vittoria. Diverso il caso in cui il Barcellona dovesse clamorosamente perdere in casa, perchè a quel punto sarebbero gli stessi catalani ad essere sorpassabili con un semplice 1-0 a San Siro. La vittoria porterebbe l’Inter in ogni caso vicina alla qualificazione: Conte spera nel successo del Barcellona per essere secondo e padrone del suo destino tra due settimane, in caso contrario gli “basterà” battere i blaugrana in casa.

