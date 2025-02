Inter ufficiale la squadra Under 23, quando e dove giocherà

Nella giornata di ieri tramite un comunicato e le parole del Presidente Beppe Marotta, Inter ufficiale la squadra Under 23, i nerazzurri sono la terza squadra ha seguire il progetto portato in Italia dalla Juventus con la Next Gen ma ereditato da altri paesi europei come Spagna o Olanda dove queste squadre sono nel giro dei professionisti da molti anni. La squadra B dell’Inter come annunciato anche da Marotta avrà un nome preciso e diverso ancora però non deciso e sarà inserita nel campionato di Serie C, da capire ancora in quale girone, dalla stagione 2025/2026 ovvero la prossima.

Marotta ha poi spiegato alla conferenza stampa successiva all’assemblea dei soci che il progetto deve ancora essere completato definitivamente per quanto riguarda la guida tecnica e altri come l’organico completo che sarà a disposizione e il modello della squadra da attuare, quindi una squadra per far crescere i ragazzi della Primavera e prepararli alla Serie A o una squadra su cui investire con l’acquisto di giovani per cercare di vincere. Una cosa però è certa ed è la location dove la squadra Under 23 dell’Inter giocherà che è Monza.

Inter ufficiale la squadra Under 23, il progetto di OakTree

Inter ufficiale la squadra Under 23 con qualche anno di ritardo rispetto alle sue concorrenti Juventus e Atalanta su tutte ma anche Milan, anche se il primo anno dei giovani rossoneri non sta andando benissimo, come dimostra l’esonero di Bonera. Questo però non significa che il progetto sia più indietro rispetto agli altri visto che in questi anni la dirigenza interista avrà potuto vedere i passi falsi e le cose giuste fatte dagli altri club potendole mettere in pratica da subito, e partendo da una base molto solida come la Primavera che negli ultimi anni ha sempre portato trionfi o comunque grandi stagioni.

In passato si era parlato di un possibile ritorno in nerazzurro di Christian Chivu alla guida della squadra B dopo i successi con la Primavera, il suo recente passaggio sulla panchina del Parma però sembra eliminare tutte le possibilità di vedere l’ex difensore rumeno alla guida dell’Under 23 in Serie C, ecco quindi che salgono le quotazioni Andrea Zanchetta, allenatore dell’Under 20 che potrebbe essere chiamato se una gran parte dei suoi calciatori venisse portata nella squadra B, in alternativa potrebbe venire cercato qualche altro profilo di ex campioni che hanno vestito la maglia nerazzurra strategia adottata dal Milan Futuro in questa stagione.