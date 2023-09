Inter vicina alla cessione: c’è l’interesse di un fondo mediorientale/ Zhang al bivio

L’Inter potrebbe presto cambiare proprietà. Un fondo mediorientale sarebbe pronto ad acquistare il club alle condizioni poste da Suning. Secondo quanto riportato da Tuttosport e Corriere dello Sport, ci sarebbe un interesse tanto avanzato da lasciar pensare che un’offerta ufficiale possa arrivare in tempi piuttosto rapidi. Secondo i due quotidiani sportivi, Raine Group, la banca d’affari che assieme a Goldman Sachs, avrebbe ricevuto l’incarico di proporre il dossier del club nerazzurro a potenziali investitori. La banca avrebbe trovato un soggetto di provenienza mediorientale interessato a rilevare la maggioranza del club di Steven Zhang.

Diretta/ Italia Usa (risultato finale 1-3): primo ko per le azzurre! (Pre-olimpico volley, 22 settembre 2023)

L’interesse del fondo dovrebbe riuscire ad accontentare le pretese di Suning, che come sottolinea SportMediaset ha come orizzonte temporale la scadenza del prestito da 275 milioni ottenuto da Oaktree nel maggio 2021. Il prestito dovrà essere restituito con gli interessi: arriverà dunque a circa 400 milioni entro lo stesso mese del 2024. Si potrebbe però trovare anche il modo di rifinanziarlo, seppur con l’ingresso di un partner in società.

Diretta/ Lecce Genoa (risultato finale 1-0): Oudin trova il ko! (Serie A, 22 settembre 2023)

Decisione entro maggio 2024

Come spiega SportMediaset, le quote dell’Inter lasciate in pegno a Oaktree saranno escusse dal fondo americano. Tutto lascia intendere che Zhang cederà le sue quote: il fondo Suning valuta l’Inter oltre un miliardo di euro. Per Raine Group, dunque, ci sarebbe però ora un acquirente interessato e pronto a soddisfare la richiesta. “L’ottimismo sulla possibilità di chiudere l’affare è sempre più palpabile, tanto che Raine sente di essere ormai vicina al rettilineo finale. Al di là dell’ottimismo della banca d’affari (che, ovviamente, fa il suo interesse) va registrata pure la volontà, da parte di Steven Zhang, di tenersi l’Inter anche per sfruttare il volano della super-Champions e del nuovo Mondiale per club ideato dalla Fifa” spiega Tuttosport.

Diretta/ Palermo Cosenza (risultato finale 0-1): la decide Canotto! (Serie B, 22 settembre 2023)

Se così fosse, però, il presidente dovrebbe rifinanziare il debito con Oaktree a interessi pesantissimi. Con un acquirente serio, però, la situazione potrebbe cambiare: è per questo che Raine si sente ottimista sulla chiusura della cessione del club. La dead-line resta quella del 20 maggio 2024: entro quella data deciderà se saldare il debito o rifinanziare o se cedere definitivamente il club.