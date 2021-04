Inter vince Scudetto se…/ Campione d’Italia: risultati utili, quanti punti mancano?

INTER VINCE LO SCUDETTO SE… QUANTI PUNTI MANCANO?

La linea del traguardo è sempre più vicina: l’Inter di Conte infatti vince lo scudetto se già nel weekend 1-2 maggio le dirette inseguitrici (Milan, Juventus e Atalanta) falliranno il loro quasi impossibile tentativo di strappare il Campionato di Serie A 2020-2021 all’undici neroazzurro. Al netto degli ultimi due pareggi contro Napoli e Spezia che hanno lievemente rallentato la marcia trionfale dell’Inter verso la conquista del suo 19esimo Scudetto: cruciale sarà però già oggi vedere con quale risultato la “banda” di Conte uscirà dallo scontro con un Verona in semi-crisi a San Siro (ore 15, in contemporanea alla trasferta di Firenze della Juventus).

Quando mancano 6 giornate da giocare alla fine del campionato, l’Inter al momento ha un vantaggio di 10 punti sul Milan, 11 sull’Atalanta e Juventus: mancano in tutto 8 punti per poter tornare al trionfo dopo ben 11 anni di assenza, vediamo ora con quali combinazioni possibili potrebbe avvenire.

TUTTE LE COMBINAZIONI POSSIBILI PER LO SCUDETTO ALL’INTER: RISULTATI UTILI

Prima data possibile per festeggiare lo Scudetto in casa Inter è la 34esima giornata, ovvero la prossima, da giocare l’1-2 maggio: se la “LuLa” riuscirà a battere oggi il Verona e sabato 1 maggio il Crotone, allora le altre combinazioni delle inseguitrici dovranno includere i seguenti casi.

– Milan non deve ottenere più di 4 punti tra Lazio e Benevento

– Juventus non deve ottenere più di 4 punti tra Fiorentina e Udinese

– Atalanta non deve ottenere più di 4 punti tra Bologna e Sassuolo

Nel caso in cui l’Inter arrivasse alla quartultima giornata di Serie A con 12 punti di vantaggio sulle squadre di Pioli o Gasperini, allora potrebbe essere già Campione d’Italia per via del vantaggio con entrambe negli scorsi diretti. Se invece quei 12 puti fossero sulla Juve, allora non basterebbe visto che mancherebbe ancora il ritorno Juventus-Inter che può determinare ancora qualcosa. A prescindere però dai risultati delle altre, questo Scudetto lo può davvero perdere solo l’Inter non riuscendo a cogliere 8 punti nelle ultime 6 giornate di campionato: giorno con maggiore probabilità di festeggiamento resta il 9 maggio, nella sfida casalinga contro la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri.

