Inter, Zhang: “Con fondo Oaktree soluzione amichevole impossibile”/ Si rischia il fallimento?

I tifosi dell’Inter non possono nemmeno godersi lo Scudetto, che ora torna l’ombra sul destino della società per la scadenza del finanziamento del fondo Usa Oaktree, dato che non è stata trovata una soluzione per chiudere il debito. Il presidente Steven Zhang sperava di stipulare un nuovo accordo con Pimco e utilizzare 375 milioni di quelli ottenuti per risolvere la questione, così da tenere tra le sue mani la società ancora per un po’ di tempo. L’affare tuttavia è naufragato. È così che adesso le strade sono soltanto due: un nuovo rifinanziamento a breve termine e finalizzato alla cessione oppure l’immediato passaggio di proprietà ai creditori.

“Abbiamo fatto ogni tentativo per trovare una soluzione amichevole con il nostro partner, compresa l’offerta di molteplici possibilità per Oaktree di ottenere un ritorno finanziario completo e immediato”, ha scritto Steven Zhang in una lettera pubblica in cui riassume la vicenda. “Nonostante ciò, i nostri sforzi finora sono stati esasperati da minacce legali. Ma questo comportamento potrebbe metterne seriamente a repentaglio la stabilità del club”.

La lettera di Steven Zhang sul futuro dell’Inter

La lettera di Steven Zhang dunque mette in allerta i tifosi in merito a ciò che potrebbe accadere all’Inter. Il presidente al tempo stesso ha voluto rassicurare la piazza in merito al fatto che farà tutto il possibile per evitare di dovere lasciare la società nelle mani del fondo statunitense Oaktree, soprattutto in virtù dei risultati sportivi ottenuti di recente. “La leggendaria seconda stella è una testimonianza della nostra crescita e del nostro successo. Anche Oaktree ha potuto trarre beneficio da questi traguardi dentro e fuori dal campo”, ha scritto ancora. “Ci impegniamo a lavorare per una risoluzione pacifica con Oaktree”.











