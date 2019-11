Interceptor Mad Max/ Video, su Italia 1 il primo capitolo della saga (23 novembre)

Interceptor Mad Max sarà trasmesso su Italia 1 per la seconda serata di oggi, sabato 23 novembre 2019 23:50. Stiamo parlando di una pellicola che è stata realizzata in Australia nel 1979 dalla Kenney Miller Productions ed altre case cinematografiche con la regia di George Miller con soggetto e sceneggiatura invece ideati dallo stesso regista in collaborazione con James McCausland. Le musiche della colonna sonora sono state ideate da Brian May, i costumi sono stati disegnati da Clare Griffin e il trucco è stato realizzato da Vivien Mepham. Nel cast figurano tra gli altri Mel Gibson, Joanne Samuel, Hugh Keayes – Byrne, Steve Bisley, Tim Burns e Roger Ward.

Interceptor Mad Max, la trama del film

Ecco la trama di Interceptor Mad Max. Ci troviamo in un futuro piuttosto lontano in Australia con un paese alle prese con una certa difficoltà nel reperire le energie necessarie per qualsiasi genere di esigenza. Questo ha dato vita ad una fenomeno di spopolamento delle grandi città a favore della creazione di piccole comunità che vivono in territori più o meno abbandonati in pace tra di loro. Anche in ragione di una quasi totale assenza di tutori della legge le strade che collegano le varie comunità sono disseminate di criminali affetti da problemi psicologici il che li rende assolutamente pericolosi per qualsiasi genere di persona. Max è uno dei pochi agenti attualmente presenti e si occupa della tutela della legge proprio su queste autostrade. Un giorno si imbatte in un pericoloso criminale che ruba una delle auto della polizia per cui da vita ad un rabbioso inseguimento che ha come atto finale l’uccisione dello stesso malvivente che si schianta con la propria automobile su un palo dell’illuminazione pubblica. I componenti della sua banda avendo saputo di quanto successo decidono di vendicarsi attaccando la comunità dove vive Max ed in particolar modo distruggendo tutti i negozi e violentando tutte le donne che trovano davanti al loro percorso. Come se non bastasse uccideranno uno dei principali amici e colleghi di Max e soprattutto sua moglie e sua figlia. A questo punto l’agente non può sottrarsi al proprio dovere e decide di fare della vendetta verso i criminali il proprio unico motivo di vita. Potenzia la sua automobile e soprattutto utilizza una serie di armi da fuoco che lo rendono particolarmente pericoloso mettendo in essere una incredibile battaglia sulla strada che si svolgerà in diverse location al ritmo della massima velocità di crociera. Una incredibile avventura che vedrà lo stesso Max dover fare i conti con pericolosi criminali che cercheranno in ogni modo di ucciderlo.

Il trailer di Interceptor Mad Max





© RIPRODUZIONE RISERVATA