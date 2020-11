Intercettazioni Pedullà-Buzzi/ Video, Giletti contrattacca il direttore de La Notizia

A sette giorni dallo scontro con Massimo Giletti, spuntano le intercettazioni tra Pedullà e Buzzi. Il direttore de La Notizia è stato letteralmente sbugiardato dal conduttore torinese nel corso dell’appuntamento di ieri di Non è L’Arena. Ricordiamo che Pedullà accusò il presentatore di favorire Cosa Nostra, evidenziando anche di aver invitato in trasmissione Salvatore Buzzi, uno degli uomini chiave di Mafia Capitale. Uno scontro brutale, un faccia a faccia rovente, con sviluppi interessanti giunti nelle scorse ore. Sì, perché Massimo Giletti ha pizzicato Pedullà e lo ha messo semplicemente alle corde: Pedullà era uno dei diversi giornalisti che Buzzi sentiva anni fa per le “notizie”. Ma non solo: spuntano intercettazioni tra i due, una finita direttamente in un processo…

INTERCETTAZIONI PEDULLÀ-BUZZI: IL VIDEO

Intervistato da Non è L’Arena, Buzzi ha commentato così le parole di Pedullà contro Giletti: «Mi sono arrabbiato perché noi non siamo stati condannati per mafia ma siamo stati assolti dalla Cassazione, senza rinvio. Pedullà doveva saperlo, accostare me ad un’organizzazione mafiosa è una cosa che non doveva fare, ora ne risponderà in tribunale perché l’ho querelato». E ancora: «Pedullà è un mio interlocutore, parlavo con tanti giornalisti e parlavo anche con lui. Una conversazione tra me e lui è stata ritenuta rilevante dai Ros ai fini dell’inchiesta… Gli avevo raccontato di una gara che era stata turbata, non da noi, come riconosciuto in I grado». Infine, la frecciatina: «Io sono convinto che Pedullà si arrabbia tanto per Mafia Capitale perché questa inchiesta ha permesso per eterogenesi dei fini che la Raggi diventasse sindaca. Corruzione c’è stata? Io la corruzione l’ho ammessa, ho ammesso tre corruzioni e mi sono assunto le mie responsabilità». Qui di seguito il video delle intercettazioni tra Pedullà e Buzzi





