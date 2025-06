Intercity boom 2025: +6% passeggeri, servizi family e treni green. 17 milioni di viaggiatori e 900 milioni di investimenti.

Continua la crescita di Intercity, treno di punta di Trenitalia, che chiude il primo semestre del 2025 con oltre 630 mila passeggeri. Un risultato che consolida ulteriormente il trend positivo registrato già nel 2024, mettendo in luce un servizio sempre più orientato alle famiglie e ai giovani.

Il nuovo corso di Intercity, rilanciato a marzo di quest’anno con il claim “Liberi di viaggiare” e un restyling del brand, punta su comfort, economicità e capillarità. Come ha spiegato Domenico Scida, Direttore Business Intercity di Trenitalia, il nuovo motto “racconta l’essenza di Intercity: comodità che dà la libertà di viaggiare, economicità e convenienza, e una capillarità che consente di raggiungere oltre 200 destinazioni al giorno”.

La rete Intercity: 200 destinazioni e l’unicità dei collegamenti con la Sicilia

Il servizio collega ogni giorno più di 200 destinazioni in tutta Italia, dalle principali città del nord alle località più a sud, incluse quelle della Sicilia. Proprio qui, grazie alla formula intermodale nave-treno, Intercity rimane l’unico operatore ferroviario di lunga percorrenza a offrire collegamenti diretti con l’isola. “L’Intercity è l’unico treno di lunga percorrenza che arriva direttamente in Sicilia, un viaggio fascinoso che attrae molti turisti stranieri”, sottolinea Scida.

Significativo anche il successo dei treni notturni, che stanno vivendo “una nuova gioventù”, con oltre due milioni di viaggiatori nel 2024 e una crescita continua anche nei primi mesi del 2025. Questa soluzione permette di viaggiare di notte, risparmiando una notte in albergo e arrivando a destinazione nelle prime ore del mattino.

Famiglie e giovani: il target preferito di Intercity con offerte dedicate

Intercity ha conquistato sempre più le famiglie: oltre 300 mila nuclei familiari hanno scelto questo mezzo nei primi mesi del 2025, grazie anche a offerte mirate come “Bimbi Gratis”, che consente ai minori di 15 anni di viaggiare gratuitamente, e “Family Night”, con sconti fino al 50% per gruppi familiari sui treni notturni.

Anche i giovani rappresentano un segmento fondamentale per Intercity: circa 1,8 milioni di under 30 hanno viaggiato con questo servizio, di cui oltre 320 mila utilizzando le tariffe agevolate “Young”, in crescita del 15% rispetto allo scorso anno.

Per rafforzare ulteriormente l’offerta dedicata alle famiglie, Trenitalia ha stretto una partnership con The Walt Disney Company Italia, personalizzando alcuni convogli con le grafiche del nuovo film Disney e Pixar “Elio”. L’Area Family a bordo dei treni diurni ed Eurocity è stata allestita a tema con giochi e box speciali per bambini.

Sostenibilità e investimenti: il futuro green di Intercity

Sul fronte della sostenibilità, Intercity conferma il proprio impegno per una mobilità più verde e integrata: cresce del 20% il trasporto di biciclette a bordo, con oltre 600 mila bici trasportate, anche elettriche, grazie a rastrelliere dedicate e prese di ricarica. Inoltre, grazie all’accordo con Noleggiare, Trenitalia ha introdotto soluzioni integrate treno-auto, con sconti e vantaggi esclusivi per i viaggiatori iscritti al programma fedeltà X-GO.

Sono consistenti anche gli investimenti per il futuro: ai 200 milioni di euro già allocati nel 2021 si aggiungono altri 465 milioni del 2024 provenienti dal PNRR, raggiungendo un totale di circa 665 milioni destinati al rinnovo della flotta. I primi treni ibridi sono operativi da marzo sulla linea ionica, collegando Reggio Calabria con Bari e Lecce, aree turistiche di grande attrazione. Entro giugno 2026 arriveranno ulteriori 30 treni, per un investimento complessivo di circa 900 milioni di euro.

Intercity sta rinnovando anche l’esperienza a bordo, introducendo due nuove classi di servizio, Plus ed Easy, al posto delle tradizionali Prima e Seconda classe. Ogni convoglio prevede spazi per biciclette, aree snack e zone dedicate alle donne, con ulteriori novità previste nei prossimi mesi.

Quest’anno si prevede un’ulteriore crescita complessiva dei passeggeri, con oltre 25 milioni di viaggiatori durante le festività pasquali. Francesca Serra, Direttrice Business Intercity di Trenitalia, aggiunge: “Intercity è un brand storico e strategico, con 124 treni al giorno che coprono grandi, medie e piccole città”. L’azienda punta su una strategia di marketing focalizzata su CRM, ottimizzazione dei prezzi e potenziamento dei servizi accessori per rendere l’esperienza di viaggio sempre più moderna e accessibile.