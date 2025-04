L’Agenzia delle Entrate ha esposto dei chiarimenti sugli interessi passivi applicati ai mutui ipotecari a loro volta accesi dalle società che gestiscono il mercato immobiliare. La comunicazione fa riferimento al protocollo 110 pubblicato il 16 aprile di quest’anno.

Al fine di poter applicare la deducibilità totale sugli interessi passivi e in riferimento ai prestiti ipotecari, la società immobiliare deve comprare il terreno da edificare e destinare le unità immobiliari all’affitto, altrimenti si perderebbe l’intero beneficio fiscale.

Interessi passivi sui mutui ipotecari su terreni Dds

Sugli interessi passivi da dedurre previa sottoscrizione dei mutui ipotecari ha richiesto l’intervento dell’Ade una società immobiliare, con forma SRL, che ha previsto l’acquisto di terreni edificabili sul suolo italiano garantiti dai Dds, ovvero dai diritti di superficie.

Tale soluzione darebbe una maggior garanzia alle parti terze che provvederebbero ad installare i pannelli fotovoltaici e soddisferebbero il desiderio degli enti di credito che si sentirebbero più tutelati da tali contratti piuttosto che dalla mera locazione.

La richiesta della società immobiliare che si occupa della gestione di tali terreni fa riferimento alla possibilità di poter dedurre totalmente gli interessi passivi che si genereranno dal contratto di mutuo (che ricordiamo esser di natura ipotecaria).

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è piuttosto chiara e concisa, e nega la possibilità di applicare la deduzione in quanto l’articolo 1, del comma 36, e del Decreto Legge numero 244 e risalente al 2007, lo prevede soltanto per i contratti di affitto.

Deduzioni sul Decreto Legge 244 del 2007

Il Decreto legge pubblicato in Gazzetta con il protocollo 244 e risalente all’anno 2007, poi modificato nel 2015 con il numero 147, sottolinea che le società con attività prevalentemente immobiliare devono godere di un patrimonio attivo e ricavi che derivano maggiormente dagli affitti.

I ricavi da contratti di canone di locazione devono corrispondere almeno a 2/3, e le stesse unità immobiliari acquistate per investimento – per beneficiare della deducibilità sugli interessi passivi – devono essere oggetto del contratto di affitto, negando la possibilità a soluzioni come i “diritti di superficie”.