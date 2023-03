Interfaccia Spotify/ Somiglierà a TikTok: rapporto più “intimo” con gli artisti

L’interfaccia di Spotify cambierà totalmente aspetto. Anche la società di streaming musicale svedese, deve stare al passo con i tempi e adeguarsi all’evoluzione. In un’era in cui tutto corre e cambia molto velocemente, per poter reggere il successo raggiunto, occorre evolversi il più fretta possibile.

Negli anni abbiamo appurato, che i contenuti più inclini alle views sono quelli video. Un tempo andavano molto quelli scritti, oggi la gente legge sempre meno, e Spotify lo ha capito subito. La sua nuova interfaccia infatti, sarà molto simile a quella di TikTok e ad altri social network in cui prevale il “visual”.

Interfaccia Spotify: come cambierà l’applicazione streaming

l’interfaccia Spotify sarà completamente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Il colosso svedese vuol cambiare approccio, rendendo sempre più diretto e “affettuoso”, il rapporto tra artista e fans. Creare una nuova community, questo è l’obiettivo che vorrebbe raggiungere l’app di streaming musicale.

Ad annunciarlo è stata la stessa azienda nell’evento Stream On, dove ha detto – comunque fatto comprendere – che Spotify diventerà simile a TikTok, potendo sfruttare il feed per avere accesso a dei video anteprime, e abituarsi ad un nuovo visual più “intimo” con gli artisti preferiti.

Chiaramente le modifiche avranno effetto sia sull’app iOS che Android. Dunque ci aspettiamo una nuova concezione dinamica, dove l’intento è quello di far stringere il legame tra artisti e fans.

Non sono trapelati ulteriori dettagli rispetto a quel che abbiamo detto, sappiamo soltanto che la nuova interfaccia di Spotify somiglierà a TikTok, riuscendo ad approfondire i contenuti dei propri artisti, e scovare dei content correlati e basati sul proprio interesse.

Il team del colosso di streaming musicale, ha detto che l’aggiornamento verrà distribuito sia sulla versione gratuita che su quella premium (su Android e iOS), nelle “prossime settimane e mesi”. Dunque dobbiamo solo pazientare, vista l’assenza di una data specifica.

