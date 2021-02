Intergruppo Ms-Pd-Leu al Senato/ Conte esulta alla prova di coalizione “Giusto così!”

Prove di coalizione tra le forze della ex maggioranza giallorossa: al Senato è nato l’intergruppo M5s-Pd-Leu. Una mossa mirata a rinsaldare e rafforzare l’alleanza, magari intorno all’ex premier Giuseppe Conte. «Sollecitati da senatrici e senatori dei tre gruppi parlamentari, abbiamo deciso di intraprendere un’iniziativa comune: la costituzione di un intergruppo parlamentare», questo quanto recita la nota congiunta dei capigruppo a Palazzo Madama.

Una delle prime reazioni sull’intergruppo M5s-Pd-Leu è arrivata dall’ex primo ministro Giuseppe Conte, che ha ribadito l’importanza di questa iniziativa per rilanciare l’esperienza positiva di governo che si è appena conclusa. Una mossa «giusta e opportuna», per il giurista, che ha aggiunto: «In questa fase è ancora più urgente l’esigenza di costruire spazi e percorsi di riflessione che valorizzino il lavoro comune già svolto e contribuiscano ad indirizzare la svolta ecologica e digitale e le riforme di efficientamento della Pa e della giustizia nel segno di una maggiore equità e inclusione sociale», riporta il Corriere.

INTEGRUPPO M5S-PD-LEU AL SENATO, LE REAZIONI

L’intergruppo M5s-Pd-Leu si pone l’obiettivo di promuovere iniziative comuni su temi come emergenza sanitaria, economia e società, senza dimenticare la transizione ecologica e l’innovazione digitale. «Con questo spirito, da domani, saremo insieme per rilanciare e ricostruire il nostro Paese», si legge ancora nel comunicato firmato dai capigruppo al Senato. Soddisfatto il ministro della Salute, Roberto Speranza: «La nascita dell’intergruppo parlamentare Leu-Pd-M5s è un’ottima notizia e indica la strada giusta per coltivare un’idea di Paese che metta al centro la difesa dei beni pubblici fondamentali». Così, invece, ai microfoni dei cronisti il grillino Danilo Toninelli: «È una buona cosa per dimostrare che quell’alleanza costruita intorno a Giuseppe Conte esiste ancora, che condividerà dei temi e che porterà questa condivisione dei temi nelle commissioni e nelle aule parlamentari».



