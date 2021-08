International Opera Awards con Padiglione Italia/ A Expo Dubai la festa della lirica

Si celebrerà il Bel Canto al Millenium Theatre di Expo 2020 Dubai. Anche in virtù del successo delle precedenti sette edizioni, ci sarà l’ottava degli “Opera Star” – International Opera Awards, un evento in collaborazione con il Padiglione Italia nel quale sarà protagonista appunto la musica lirica. L’appuntamento è fissato per il 29 dicembre, quando nove vincitori riceveranno il riconoscimento importante dell’Opera Lirica. Dal soprano Saioa Hernàndez al tenore Jonas Kaufmann, passando per la mezzosoprano Elina Garanča e il basso Giacomo Prestia, con il baritono Amartuvshin Enkhbat, il regista Robert Carsen, il direttore d’orchestra Valerio Galli, lo scenografo Dante Ferretti e la costumista Ursula Patzak. Questo evento rappresenta anche un presupposto in vista della presenza futura dei grandi interpreti italiani dell’opera lirica nel calendario del Dubai Opera, a conferma anche del suo alto valore culturale. Ad accompagnare la cerimonia di premiazione la Emirates Community Symphonic Orchestra (ECSO) diretta dal Maestro Jacopo Sipari.

OPERA STAR A EXPO DUBAI CON PADIGLIONE ITALIA

Durante gli “Opera Star” – International Opera Awards saranno premiati anche la soprano Amarilli Nizza e il tenore Nicola Martinucci, a cui andrà il Premio Speciale Golden Opera alla Carriera. Invece al direttore d’orchestra Jacopo Sipari di Pescasseroli e al mezzosoprano Teresa Iervolino sarà consegnato il Premio Speciale Golden Opera per la New Generation. Per il regista teatrale Franco Dragone il Premio Golden Opera Eccellenza Italiana. La serata, condotta da Benedetta Paravia e Guy Manoukian, è dedicata alla memoria del Maestro Luciano Pavarotti.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Verona per L’Arena con Finservice Fz Llc, inoltre è promosso dalla Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per La Musica Lirica e Sinfonica. Il premio è ispirato alla Nike di Samotracia, simbolo di vittoria, mentre la prima cerimonia si è tenuta il 31 agosto 2010 all’Arena di Verona, riscuotendo successo di critica e pubblico. L’evento è nato da un’idea di Alfredo Troisi per valorizzare e rilanciare la musica lirica e l’opera.

