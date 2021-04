Internet down: problemi Vodafone, Tim e Fastweb/ Niente telefonate anche con Wind Tre

Internet down in diverse zone d’Italia oggi, venerdì 2 aprile 2021, ma anche problemi di rete per molti operatori. Caos nel tardo pomeriggio tra problemi di connessione e nell’effettuare telefonate con le principali compagnie telefoniche. Un vero e proprio blackout con migliaia di utenti che non riescono a connettersi alle rete mobile, ad effettuare telefonate e ad usare la rete fissa. Stando a quanto riportato dal portale DownDetector, i problemi maggiori riguardano Vodafone, Wind-Tre e Tim che sono down in diverse zone. I clienti di questi operatori non riescono ad effettuare telefonate in più parti d’Italia. C’è chi segnala di non poter chiamare nessuno perché cade la linea e chi lamenta più in generale di non riuscire a telefonare. Le segnalazioni arrivano dalle principali città italiane, da Nord a Sud: Milano, Napoli, ma pure Bologna, Torino e Roma.

C’è poi chi segnala malfunzionamenti sulla rete Internet anche con Fastweb. Un gran problema considerando che molti italiani sono in smart working a causa della pandemia Covid.

INTERNET DOWN: PROBLEMI PER MOLTI OPERATORI TELEFONICI

I disagi principali sono stati registrati con le telefonate. Molti non riescono a chiamare né a ricevere telefonate, a prescindere dall’operatore. Per quanto riguarda, invece, la connessione internet, la linea risulta in alcuni casi rallentata, in altri assente, quindi molti utenti non riescono a mettersi in contatto con altre persone. «Le segnalazioni degli utenti indicano che Vodafone sta avendo problemi da 7:05 PM CEST», ha twittato subito Downdetector Italia. Evidentemente i problemi emersi già ieri non sono stati risolti del tutto da Vodafone, che già tra il 30 e 31 marzo non funzionava in gran parte d’Italia.

Molti utenti hanno segnalato diversi malfunzionamenti alla rete mobile e fissa, spiegando di non riuscire a connettersi ad Internet tramite Vodafone Station, Adsl, fibra e smartphone. Oggi però i problemi sono diffusi, nel senso che riguardano anche altri operatori, come appunto Tim, Wind, Tre e Fastweb down da ore come Vodafone.

