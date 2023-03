Interpello fiscale/ Funzionari sostituiti da intelligenza artificiale? Parte il test

L’interpello fiscale fino ad oggi, ha sempre lavorato sotto l’osservatorio umano. Ciò significa, che dietro ogni istanza c’era un operatore umano, pronto a rispondere ai requisiti dei contribuenti. Sottolineiamo la parola “umano”, proprio perché nella prossima riforma fiscale qualcosa potrebbe variare.

Gli operatori umani che fino ad oggi hanno risposto alle istanze dell’istituto degli interpelli fiscali, oggi potrebbero esser sostituiti dall’intelligenza artificiale. Un’evoluzione che spaventa terribilmente i contribuenti, che vorrebbero potersi fidare di un cervello umano piuttosto che lasciare tutto in mano “alle macchine”.

Interpello fiscale: i funzionari pubblici spariranno?

A regolamentare l’interpello fiscale è l’articolo 11 della legge n.212/2000, che sancisce di rispondere ai quesiti dei contribuenti, che hanno dubbi sugli adempimenti fiscali a cui devono sottostare. Perplessità certamente lecite, ma in quali casi ha senso far intervenire l’intelligenza artificiale?

Nonostante l’evoluzione abbia apportato delle interessanti innovazioni nel campo dell’AI, allo stesso tempo l’intelligenza artificiale non è esente da rischi. Per replicare adeguatamente il comportamento umano, occorrono studi approfonditi, e anni e anni di esperimenti.

Risultati che ad oggi, comporterebbero secondo noi, molti rischi a far interpretare i documenti fiscali ad un’intelligenza artificiale. Eppure, all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tutte le modifiche accennano all’uso del campo di studio dell’Artificial intelligence.

In un primo momento, l’Agenzia delle Entrate limiterà le risposte dell’interpello fiscale rispondendo soltanto ai contribuenti di minori dimensioni e alle persone fisiche. Un lavoro umano in tal senso, sarebbe molto macchinoso, perché significherebbe spulciare milioni di documenti in archivio.

L’intelligenza artificiale invece, in pochissimi secondi sarebbe in grado di reperire l’informazione, apprendendone il contenuto, e rispondendo velocemente al contribuente. Questa prima fase è solo un test, visto che ci toccherà comprendere come si evolverà e in che modo.

Ma bisognerà comprendere se queste risposte avranno anche un valore giuridico. L’intelligenza artificiale, sarà realmente tanto efficace da far valere legalmente le sue risposte date ai contribuenti?











