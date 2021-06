“Interrogata di domenica”, la denuncia di un’alunna/ “Prof è andata oltre i limiti”

Decisamente curioso quanto svelato dalla pagina Instragram di ScuolaZoo, noto portale seguitissimo dagli studenti e dagli addetti ai lavori, e che si occupa di tutto ciò che appunto riguarda il mondo scolastico. Sui social è stato pubblicato un audio di una studentessa anonima (accento del sud, molto probabilmente della Campania), che svela di come la professoressa abbia deciso di interrogarla… di domenica. Già, proprio così, perchè la sfortunata studentessa è stata contattata dall’insegnante che lamentava il fatto di avere pochi voti vicino alla chiusura del secondo quadrimestre, di conseguenza, necessitava di interrogarla.

“Di sabato pomeriggio – raccontata la sfortunata alunna, come si sente nell’audio pubblicato da ScuolaZoo – ci contatta la professoressa dicendo che le mancano dei voti per il secondo quadrimestre, il quadrimestre si sarebbe poi chiuso a breve”. A quel punto la giovane ha fatto un’obiezione lecita: “Io le dico ‘prof, posso comunque farmi interrogare lunedì‘”, ma la professoressa non ne ha voluto sapere. “Lei invece ha insistito per interrogarci la domenica – ha proseguito la ragazza – infatti domenica mattina ci ha interrogato”.

INTERROGATA DI DOMENICA, I COMMENTI DEGLI ALUNNI INDIGNATI

Una vicenda che ha lasciato esterrefatta la studentessa: “Io penso che questa cosa veramente sia oltre i limiti – racconta ancora – anche perchè durante il quadrimestre lei non mi ha chiamata, non mi ha detto, ho bisogno dell’interrogazione, non mi ha sollecitata io poi l’ho dimenticata pure perchè ho avuto altre interrogazioni da fare e comunque mi ha interrogato domenica mattina”.

Numerosi i commenti sotto al post, quasi tutti di studenti, fra cui uno di quelli con più mi piace di un ragazzo che scrive: “Ci sarà in effetti un motivo se oltre 200.000 persone hanno lasciato gli studi”, un altro invece aggiunge “Si sono ridotti tutti all’ultimo poi se la prendono con noi”, mentre qualcuno ironizza: “A dei miei compagni ha scritto una prof alle 18.30 ieri 2 giugno per sentire 4 persone dalle 19”. Come sottolineato da ScuolaZoo sono numerose le denunce dei ragazzi in questi giorni, circa un fine anno scolastico complicato.

