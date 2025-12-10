Interstellar è un capolavoro di fantascienza diretto dal geniale Christopher Nolan con protagonista Matthew McConaughey. Nel cast anche Anne Hathaway

Interstellar, film su Italia 1 diretto da Christopher Nolan

Mercoledì 10 Dicembre 2025, Italia 1 trasmette, in prima serata dalle ore 21.20, il film di fantascienza e avventura Interstellar, una produzione USA del 2014, scritta e prodotta dal grande regista premio Oscar Christopher Nolan.

Il cast è di grande rilievo con protagonista Matthew McConaughey supportato da Jessica Chastain, Anne Hathaway, Timothée Chalamet, Matt Damon e Mackenzie Foy.

Sanremo 2026, Al Bano attacca Carlo Conti: "Io sono un uomo di parola"/ "Per due volte non s'è fatto nulla"

Le musiche sono di Hans Zimmer, la fotografia di Hoyte Van Hoytema, il montaggio di Lee Smith.

Gli effetti speciali hanno conquistato l’Oscar e sono curati da Paul Franklyn e il suo team, formato da Ian Hunter, Scott Fisher e Andrew Lockley.

La trama del film Interstellar: un viaggio nel tempo per trovare altri pianeti abitabili

Interstellar è un film ambizioso, complesso, ma non il solito post-apocalittico. La Terra è in seria difficoltà: è carente di cibo a causa di una piaga che uccide i raccolti e tutti gli uomini si stanno improvvisando agricoltori per provare a vivere con il proprio orto e prodursi da soli quello di cui hanno bisogno. La scienza non va avanti e si vive in una sorta di medioevo dove viene negata l’innovazione: non è vero che l’uomo è andato sulla luna, si insegna, era solo propaganda.

Anticipazioni turche La notte nel cuore, che fine fa Perihan? Spoiler choc/ Scelta drastica di Sumru

L’ex astronauta Cooper, scopre che la NASA continua a lavorare in gran segreto e che il pianeta Terra è destinato a implodere: vicino a Saturno, però, è comparso un buco nero che potrebbe condurre a una via d’uscita, il lasciapassare per altri pianeti e quindi per la salvezza.

Bisogna andare e tornare, per assicurarsi un futuro. La missione Endurance parte quindi con l’obiettivo di esplorare tre pianeti che sembrano essere abitabili per poi decidere quale potrebbe ospitare gli esseri umani. Tuttavia il viaggio si rivela molto più complicato del previsto perché oltre ai pericoli dello spazio ci sono le conseguenze della relatività del tempo: ogni ora trascorsa su alcuni di questi pianeti equivale infatti a diversi anni sulla Terra.

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 16 dicembre 2025/ Melek becca Cihan e Perihan insieme

Interstellar – recensione e critica

Un film maestoso, ricco di effetti speciali, in cui Christopher Nolan si confronta con 2001-Odissea nello spazio, il capolavoro di Stanley Kubrik. Il piano di evacuazione di Interstellar è un palese omaggio al film del 1968, ma Nolan riesce a superare Kubrick perchè approfondisce, scava dove l’altro si ferma.

Nolan presenta un futuro strano, che sembra si sia fermato agli anni Novanta, solo a prima vista idilliaco, ma nel profondo sconfitto, disperato: nei paesaggi dei campi bucolici l’essere umano si rifugia, ma dentro ha paura di sparire come il pianeta Terra che, ormai, è destinato a soccombere.

Nolan intreccia lo spazio temporale e, ancora una volta, trattiene lo spettatore agganciato alla trama, al plot, all’intreccio, costringendolo a rimanere concentrato e a non perdersi nemmeno un attimo del film.

Le strategie narrative, le musiche, gli effetti speciali, tutto è straordinario in questo colossal cosmonauta che non potete perdervi, con un cast eccezionale e un futuro originale, ma visto e raccontato nei precedenti film del genere avveniristico.

Il film ha vinto il premio Oscar, 5 candidature ai primi Oscar, 2 ai Golden Globes, il premio BFTA (più numerose candidature), un premio ai Critics Choice Awards e altre candidature.

Un unico consiglio: non potrete lavare i piatti mentre lo guardate, perché ci vuole attenzione e concentrazione! Vietato distrarsi!

Noi vi consigliamo Interstellar se siete amanti dei film con grandi effetti speciali e se vi piacciono le storie ambientate nel futuro, nello spazio, in una dimensione temporale differente, tra le stelle.