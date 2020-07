Interstellar non va in onda, perché?/ Al suo posto Baarìa in memoria di Morricone

Interstellar non va in onda come era previsto stasera, 6 luglio 2020, su Canale 5. La morte improvvisa di Ennio Morricone ha sconvolto il pubblico italiano e stravolto dunque il palinsesto. Mediaset ha deciso di omaggiare il grandissimo maestro scomparso con la messa in onda di Baarìa di Giuseppe Tornatore, film per il quale il direttore d’orchestra compose le musiche. Il film di Christopher Nolan cede gentilmente il passo a un dovuto omaggio per uno dei più grandi uomini della storia dello spettacolo internazionale e dell’arte più in generale. Sicuramente Interstellar verrà riproposto nelle prossime serate quando ci sarà l’opportunità, anche perché è un film decisamente interessante e che piace a un target abbastanza ampio.

Interstellar non va in onda, perché? Un doveroso omaggio

Era doveroso l’omaggio a Ennio Morricone il giorno della sua morte, così Interstellar non andrà in onda per lasciare il passo a Baarìa. Non sarà questo l’unico cambiamento nel palinsesto della prima serata in Italia. Su Rai 3 per esempio era prevista la messa in onda di Black Butterfly e invece vedremo il cult C’era una volta in America diretto da Sergio Leone e con ovviamente la colonna sonora del maestro Morricone. Ennio era nato a Roma il 10 novembre del 1928 ed era riuscito a vincere due Oscar. Nel 2007 gliene avevano consegnato uno alla carriera, mentre nel 2016 aveva portato a casa la stautetta per The Hateful Eight di Quentin Taratino. Era stato in nomination senza vincere per altre cinque volte con I giorni del cielo, Mission, Gli intoccabili, Bugsy e Malena.



