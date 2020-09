Interstellar/ Video, su 20 il film con Matthew McConaughey (oggi, 10 settembre)

Interstellar va in onda su Canale 20 per la prima serata di oggi, giovedì 10 settembre, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2014 grazie ad una coproduzione internazionale che ha visto impegnate tra le altre la Warner Bros che si è occupata della distribuzione ai botteghini. La regia del film porta la firma di Christopher Nolan il quale si è occupato anche della scrittura della sceneggiatura in collaborazione con Jonathan Nolan. Le musiche della colonna sonora Hans Zimmer con il montaggio di Smith è nel cast sono presenti Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, John Lithgow, Mackenzie Foy, Matt Damon e Casey Affleck.

Interstellar, la trama del film

Ecco la trama di Interstellar. In un futuro lontano in ragione delle variazioni e delle innovazioni che l’uomo ha portato sul pianeta, la Terra è diventata invivibile per la razza umana. Le condizioni climatiche sono compromesse e soprattutto le risorse non sono sufficienti per poter soddisfare i fabbisogni dell’umanità anche in ragione di una pianta che ha distrutto e continua a consumare in maniera considerevole il quantitativo di ossigeno. Il pianeta sta diventando insomma uno sconfinato territorio di sabbia che rende praticamente impossibile vivere per cui alcune organizzazioni non governative decidono di lanciare un progetto che possa permettere di trovare un nuovo habitat. Con l’obiettivo di scongiurare la scomparsa dell’uomo dalla faccia del pianeta, un ingegnere della NASA, ha deciso di abbandonare questa occupazione e di dedicarsi alla sua famiglia cercando di seguire le indicazioni della sua figlia che oltre ad essere un vero talento della matematica, avrebbe anche scoperto l’esistenza di un fantasma all’interno della sua casa. Secondo la ragazzina alcuni fantasmi utilizzando il codice morse e stanno cercando in tutti i modi di dare delle informazioni che potrebbero essere utili per salvare l’umanità.

Dopo una tempesta di sabbia che entra anche all’interno della sua stanza, sul pavimento si possono vedere delle strisce che vengono valutate anche dallo stesso ingegnere come un codice binario che permette di indicare delle coordinate geografiche ben precise. L’ingegnere per riuscire a svelare quello incredibile mistero, decide di recarsi nel luogo indicato. Arrivato nel luogo viene arrestato in quanto in quella zona era presente una base segreta della NASA. Grazie a questo episodio, il capo del progetto della NASA decide di rivelare ogni cosa all’ex ingegnere pensando che possa essere stato scelto per questo compito da forze soprannaturali. In particolare lo mette nelle condizioni di scoprire l’esistenza di un cunicolo spazio temporale comparso sul Pianeta Saturno e che sarebbe la prova di come degli esseri superiori vogliono aiutare il genere umano. Attraverso questo cunicolo sarebbe possibile andare in un nuova Galassia dove ci sarebbe spazio per una nuova casa per l’umanità. Ha inizio così un incredibile viaggio che sconvolgerà per sempre la vita dell’ingegnere e della propria famiglia.

Video, il trailer del film Interstellar





© RIPRODUZIONE RISERVATA