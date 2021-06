Interstellar/ Video, su Italia 1 il film con Matthew McConaughey (oggi, 4 giugno)

Interstellar andrà in onda oggi, venerdì 4 giugno, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1 nella prima serata. La pellicola di genere fantascientifico, drammatico è stata girata nel 2016 e diretta da Christopher Nolan. A prendere parte al film sono l’attore premio Oscar e già noto al grande pubblico grazie ai suoi vent’anni di carriera Matthew McConaughey che interpreta il protagonista Joseph Cooper, l’attrice premio Oscar Anne Hathaway che interpreta Amelia Brand, Jessica Chastain che sarà la figlia maggiore del futuro di Cooper Murphy Cooper e Michael Caine il padre di Amelia cioè Professore Brand. Sicuramente si tratta di un film che ha cambiato la storia del cinema grazie alla presenza di scene molto forti e a un uso del tempo decisamente particolare.

Interstellar, la trama del film

L’opera Interstellar è ambientata in un 21esimo secolo distopico che vede la razza umana prossima all’estinzione a causa di un fenomeno detto piaga, per colpa del quale l’ossigeno presente sulla Terra inizia a scarseggiare. Tempeste di sabbia causate dai mutamenti climatici si abbattono sulla superficie e rendono la vita impossibile, le perosne rifiutano di seguire l’innovazione e le scoperte scientifiche concentrandosi sulle colture, messe a dura prova dal clima. In meno di due generazioni, il cibo sarà completamente introvabile. Cooper, nel frattempo si occupa di una fattoria insieme al suocero e ai due figli. La piccola Murph, fenomeno della matematica, è occupata a comprendere il codice morse che secondo lei un fantasma usa per comunicare gettando a terra dei libri e lasciando delle strisce sul pavimento. Così insieme al padre, decifrato il codice si dirigerà presso le coordinare trovate. Scoveranno una costruzione della NASA dove si sta progettando un viaggio nello spazio alla ricerca di una nuova casa per l’umanità e Cooper è il prescelto per guidarla. Infatti, gli studi hanno scoperto un wormhole, ovvero una costruzione grazie alla quale si può entrare in un universo parallelo dove ci sono pianeti vivibili. Infatti tre missioni inviate dieci anni prima sembrano dare riscontri positivi. Amelia, la figlia del professore e Cooper partiranno insieme ad altri astronauti per salvare l’umanità. A rendere difficile la missione, il buco nero Gargantua che impedisce la manovra. Cooper accetta ma Murph vedrà questa sua scelta come un tradimento, consapevole che il padre non tornerà più.

Sull’Endurance Cooper, Amelia e il team parte ibernandosi per due anni fino all’arrivo sul pianeta di Miller dove scopriranno che l’esploratore è morto subito dopo l’atterraggio in quanto quest’ultimo è ricoperto da un oceano dove il buco nero fa pressione causando onde anomale. La squadra riuscirà a scappare, dopo perdite dolorose per tornare sull’Endurance solo ore e ore dopo. Il tempo però scorre diversamente, trascorreranno 7 anni ad ogni ora. Così al loro ritorno, il compagno in attesa è invecchiato di 23 anni così come tutti gli abitanti della Terra tra cui Murph che adesso studia la teoria del tutto insieme al Professor Brand per costruire navicelle che aiuteranno gli uomini a lasciare la terra. Il suo è un imbroglio Brand sa che è impossibile salvare l’uomo e l’unica soluzione è che l’Endurnce trovi un nuovo pianeta e permetta agli embrioni che trasporta di creare una nuova umanità. I membri rimasti hanno poco carburante e nessuna speranza di salvarlo dopo che il secondo pianeta di Mann, si è dimostrato inospitale così come lo scienziato che lo abita che ha inviato dati sbagliati per essere salvato. Amelia sarà l’unica a raggiungere il nuovo pianeta di Edmund, Cooper si sacrificherà nel buco nero per studiarlo e concederle la spinta necessaria perché riesce ad arrivare sulla superficie. Ma è proprio lui il fantasma che guida Murph, aiutandola a decifrare la teoria del tutto e realizzare quella che sarà l’astronave che consentirà alla vita di rinascere. Murph rivedrà suo padre solo 74 anni dopo la sua partenza, sulla stazione spaziale Cooper che lei stessa gli ha dedicato. La giovane salverà l’umanità mentre lui andrà con Amelia a ricostruire la vita sul pianeta di Edmund scongelando gli embrioni presenti sull’Endurance.

Video, il trailer del film “Interstellar”





