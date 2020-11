Intervista Conte a “Otto e Mezzo”/ Diretta video: Dpcm Natale, vaccini e rimpasto

L’ultima volta che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto a “Otto e Mezzo” era la fine di gennaio scorso, quando la minaccia del Covid-19 iniziava a fare capolino nelle dinamiche politiche ma che ancora non aveva la “portata” di quanto poi sarebbe divenuta solo di lì ad un mese. Nel pieno della seconda ondata torna in tv per l’inusuale (in questi ultimi mesi) intervista a Lilli Gruber il Capo del Governo: a partire dalle ore 20.30, su La7 e qui in diretta video streaming, Conte sarà chiamato ad affrontare tutti i principali nodi politici del momento a partire ovviamente dall’emergenza Covid-19, ma allargando anche alla imminente round economico (Manovra e scostamento di bilancio), alle sfide europee del Recovery Fund e del possibile “rimpasto” con apertura al Governo per Forza Italia di Silvio Berlusconi. Inevitabile partire dalla discussione di giornata, ovvero la “rivolta” delle Regioni in difesa degli impianti sciistici dopo le anticipazioni di Palazzo Chigi all’ipotesi di chiudere al 100% tutte le piste da sci durante le feste di Natale: Conte dovrà cercare di trovare una “media” tra il rigido rigorismo di parte della maggioranza (Speranza, Boccia e Franceschini) e le spinte “aperturiste” in arrivo dal M5s e dai Ministri renziani. Non solo sul Natale, ma in generale lo schema sembra riproporsi identico anche su scuola, shopping, spostamenti tra Regioni e in generale sull’intero prospetto del prossimo Dpcm al via il 3 dicembre 2020.

NON SOLO COVID: TUTTI I POSSIBILI TEMI

Ma ovviamente non è solo il Covid-19, in senso stretto, a preoccupare il Premier in vista del nuovo anno in arrivo: il piano vaccini è al momento ancora in fase di costruzione, con l’intervista di Lilli Gruber stasera che non potrà non chiedere conto dello stato attuale dell’organizzazione per il mese di gennaio-febbraio. Dal vaccino sanitario a quello “economico”, anche sul Recovery Plan le difficoltà non sono poche e solo due giorni fa era stato lo stesso Conte a smentire le notizie circolate sul presunto ritardo dell’Italia nella presentazione dei piani di rilancio: verrà chiesto conto anche questo al Presidente del Consiglio, così come il piano economico dei 4 Decreti Ristori (due già approvati, il terzo in arrivo con scostamento di bilancio mercoledì e un quarto riservato al mese di gennaio) e la stessa Manovra appena giunta alla Camera. Verrà probabilmente richiesto a Conte il perché di tanti presunti ritardi, dal piano di rafforzamento sanitario ai vaccini passando per i decreti economici e gli indennizzi alle categorie più colpite. Da ultimo, ma non meno importante, il futuro di questo stesso Governo entrato ieri ufficialmente alla Presidenza di turno del G20 ma attraversato da tante distanze al suo interno tra Pd, M5s e renziani: il “caso Berlusconi”, il presunto rimpasto e il piano fiscale-riformatore annunciato settimane fa nella riunione dei leader di Governo (Renzi, Speranza, Crimi e Zingaretti) ma ancora lontano da una possibile concretizzazione. Di questo e di molto altro si parlerà nella puntata speciale di “Otto e Mezzo” dedicata all’intervista del Presidente Conte.

