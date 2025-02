Nella giornata di oggi il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo si è riunito per discutere ed approvare i risultati finanziari dell’anno che si è appena concluso, presentandoli – innanzitutto – agli azionisti e – secondariamente – al pubblico: il dato che emerge a gran voce è quello che ci parla di una redditività generale piuttosto solida per il gruppo bancario, destinata a consolidarsi ulteriormente nel corso del 2025 che sancirà la fine dell’attuale Piano economico di Intesa Sanpaolo che – emerge dai dati – procede spedito verso gli obiettivi già fissati.

Entrando subito nel merito dei conti presentati oggi, è interessante partire dal fatto che Intesa Sanpaolo ha chiuso il 2024 con un utile netto di 8,7 miliardi contrapposto ad altri 0,9 miliardi che sono stati allocati per il rafforzamento futuro del gruppo: cifre che hanno permesso di generare un notevole valore per gli stakeholder a partire da quei 6,1 miliardi distribuiti agli azionisti, passando per i 2 miliardi predisposti ai buyback; ma arrivando anche ai 5,3 miliardi di imposte, all’espansione del programma cibo e riparo (per 54,1mln stanziati tra il 2022 e il 2024), alle tante iniziative per l’inclusione finanziaria (20,4mln nel biennio) e al contributo da 1,5 miliardi messo in campo tra il 2023 e il 2027 per i bisogni sociali.

I più importanti dati finanziari di Intesa Sanpaolo per l’anno 2024

Complessivamente – sempre restando nel tema dei dati relativi del 2024 – il gruppo Intesa Sanpaolo registra alcune importanti crescite dal punto di vista finanziario: l’utile citato prima (per esempio) è cresciuto del 12,2% rispetto allo scorso anno, similmente alla gestione operativa che registra un aumento del 12,5% e – in entrambi i casi – in misura leggermente inferiore rispetto al 13,9% di crescita (per 13,736 milioni) dal punto di vista del risultato corrente lordo; ma al contempo sono cresciuti anche i proventi operativi netti (+7,5%) e i costi operativi (+1,3%).

Guardando al quadro generale, lo scorso anno Intesa Sanpaolo ha saputo dimostrare un’efficienza tra le più alte nell’intera Europa con una percentuale cost/income pari al 42,7% che ben si accompagna a quel costo del rischio di appena 30 centesimi di punto; mentre non va ignorato che ad oggi l’incidenza dei crediti deteriorati – rispetto ovviamente al totale – è di appena l’1,2% dal punto di vista netto (2,3% sul lordo) e che sono attualmente coperti per il 49,5 per cento.

Interessante – poi – notare che dai conti complessivi presentati da Intesa Sanpaolo nella giornata di oggi viene anche riportato un Common Equity Tier 1 ratio di addirittura il 13,9 per cento che la piazza ben al di sopra dei minimi normativi; mentre vi riportiamo anche l’incoraggiante dato sulle attività liquide pari a 264 miliardi, quello sulle liquidità prontamente disponibile a quota 207 miliardi e (non meno importante) i 70 miliardi concessi a credito, dei quali 43 miliardi nella sola Italia e 38 di questi ultimi erogati a famiglie e PMI.

I piani del 2025 per Intesa Sanpaolo: cresceranno ancora l’utile netto e la redistribuzione del valore

Guardando – ora – al futuro, il 2025 sarà un anno decisamente importante per Intesa Sanpaolo perché giungerà a termine il Piano di Impresa varato nel 2022 e che stimava un utile netto di 9 miliardi: stando alle proiezioni attuali presentate nella giornata di oggi, l’attesa è che la cifra disposta nel Piano verrà abbondantemente raggiunta e superata ad ovvio beneficio dei ricavi, delle commissioni nette e degli utili derivanti dal trading.

Contestualmente nel 2025 Intesa Sanpaolo conta anche di ridurre i costi operativi – pur a fronte di una già decisa crescita degli investimenti tecnologici – puntando soprattutto sull’assunzione dei giovani, sull’uso delle nuove tecnologie per alleggerire i carichi lavorativi e sulla razionalizzazione degli immobili; e mentre l’obiettivo resta quello di mantenere il Common Equity Tier 1 ratio oltre la soglia del 12%, è prevista anche una forte redistribuzione del valore che passerà da un 70% dell’utile netto per il payout ratio cash, dai 2 miliardi di buyback già predisposti e dalle distribuzioni che sanno quantificate solamente dopo la prossima approvazione dei risultati annuali.

Carlo Messina (CEO Intesa Sanpaolo): “La strade è quella della redistribuzione, non vogliamo fare acquisizioni o fusioni”

Ovvio – a fronte dei dati positivi presentati nella giornata di oggi – il commento del CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina che durante la conference call con gli analisti ha parlato (senza tanti giri di parole) del “miglior anno di sempre” nel corso del quale sono stati “conseguiti i nostri obiettivi“: Messina – infatti – ha ricordato che “abbiamo già distribuito 24,6 miliardi agli azionisti” rispetto ai 22 miliardi inizialmente previsti dal Piano e che l’obiettivo di “essere una banca con un risultato netto ben superiore a 9 miliardi” è sempre più vicino.

Proprio la remunerazione degli azionisti – ha continuato Messina – resta “la priorità” di Intesa Sanpaolo come dimostra il fatto che “siamo stati in grado di aumentare il Cet 1 pur distribuendo 8,1 miliardi“: la promessa è quella di mantenere “i coefficienti di patrimonializzazione (..) ben al di sopra dei target” grazie ad “un significativo eccesso di capitale” utile alla flessibilità; arrivando – peraltro – nel 2025 ad un modello di impresa con “un bassissimo assorbimento di capitale“.

Incalzato sulle numerose voci che stanno circolando nell’ultimo periodo, il CEO di Intesa Sanpaolo ha anche voluto chiarire che attualmente “non abbiamo bisogno di acquisizioni (..) e fusioni” e neppure di “quote di minoranza” in altre imprese: “Vogliamo essere lontani – ha precisato Messina – dalla confusione che c’è sul mercato italiano” e da qualsiasi eventuale problema normativo dal punto di vista dell’antitrust che rende “difficile poter fare altre operazioni“.