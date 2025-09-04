La nuova missione di Intesa Sanpaolo in Silicon Valley: le 12 Pmi campioni di Imprese Vincenti sbarcano in USA per dare nuovo impulso al made in Italy

MISSION… POSSIBLE! INTESA SANPAOLO SBARCA ANCORA NELLA SILICON VALLEY CON 12 ECCELLENZE

12 realtà, 12 eccellenze, 12 successi che sbarcano nella Silicon Valley: è una “mission” tutt’altro che “impossible” quella portata avanti da Intesa Sanpaolo grazie all’evento di successo di “Imprese Vincenti” che fa sbarcare dodici Pmi italiane nell’area più d’impresa più importante e innovativa del mondo. È un programma esclusivo che non può che donare ulteriore impulso ad un made in Italy sempre più convincente e riconosciuto ben al di fuori del nostro Paese.

BANCHE, PIL E LAVORO/ Barrese (Intesa Sanpaolo): ecco come aiutiamo le imprese a crescere e ad assumere

Come sottolinea la stessa Banca Intesa Sanpaolo nel comunicato diffuso oggi 4 settembre 2024 direttamente da San Francisco in California, la nuova strategia è sempre più rivolta verso la crescita delle piccole medio imprese italiane verso una trasformazione globale, che non dimentichi però l’origine e i valori fondanti dell’eccellenza nostrana. Dalla formazione alla crescita, da altri potenziali investitori fino ad una vera e propria messa in atto di nuovi capitali che rivitalizzino realtà già sul mercato: è questo l’obiettivo di Intesa Sanpaolo, grazie all’azione della Divisione Banca dei Territori di Stefano Barrese (con l’aiuto di IMI e Relazioni Internazionali).

Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo, presentata la sesta edizione/ Alla scoperta dell'eccellenza fra le Pmi

La promozione dei 12 campioni del Made in Italy vede coinvolte le realtà uscite trionfatrici dall’ultimo ciclo di Imprese Vincenti del gruppo bancario diretto dall’amministratore delegato Carlo Messina: si tratta di Santini (con sede a Bergamo), Rain (Milano), I.Co.p (Udine), Malvestio di Padova, le due Pmi Galdi e Aton di Treviso, Move da Lucca, Podium Engineering da Aosta, e infine Las Mobili di Teramo, Marinorossi di Cremona e la double pugliese Mac&Nil di Bari e Manta Group di Foggia.

Tutte queste 12 realtà – individuate da Inter Sanpaolo e Innovit all’interno di ben 5 edizioni di imprese Vincenti sulle migliori Pmi italiane – vengono così instradate nel percorso della Silicon Valley per portare l’eccellenza della produzione e management italiano nel cuore pulsante dell’impresa americana. Nel processo di questi mesi una centrale attenzione della “Community” di queste 12 Pmi è stata data all’innovazione dei processi così come alla resa internazionale tra mercato USA, europeo e oltre. Innegabile l’apporto dell’intelligenza artificiale come potenziale sviluppo ulteriori delle varie produzioni nei singoli settori individuati, in alcuni casi anche stravolgendo e rivoluzionando l’ambito peculiare di tali società.

Export agroalimentare: il report Intesa Sanpaolo/ "2024 anno record con oltre 28mld di euro generati"

BARRESE (INTESA SANPAOLO): “SOSTEGNO CONTINUO AL MADE IN ITALY”

Non può dunque che ritenersi pienamente soddisfatto il responsabile dell’intera catena di Imprese Vincenti per Intesa Sanpaolo, lo Stefano Barrese che di recente abbiamo intervistato qui sul “Sussidiario.net”: con la missione nella Silicon Valley si conferma il ruolo di pieno sostegno e accompagnamento alle piccole e medie imprese italiane, e in generale al Made in Italy. Dal 2020 ininterrottamente Intesa ha erogato per le Pmi del nostro Paese ben 11 miliardi di euro in finanziamenti verso export e internazionalizzazione, ma anche 8 miliardi per la finanza strutturata. All’interno dell’ampio processo evolutivo delle imprese supportate da Intesa, notevoli le operazioni di finanza straordinaria tra l’M&A e l’IPO, elementi chiave per rilanciare la finanza straordinaria.

Come osserva il direttore dell’Ufficio ICE di Los Angeles – Giosafat Riganò – i settori che vanno per la magigore ora nella crescita economica mondiale subiscono un profondo cambiamento tecnologico e innovativo: questo significa che per Innovit, al centro della missione in Silicon Valley con le 12 Pmi supportate da Intesa Sanpaolo, occorre spingere affinché l’innovazione diventi sempre più una «pietra angolare della crescita economica» e pure della globale leadership in atto.

Le società scelte per rappresentare l’eccellenza italiana in California – alcune nate come start up, altre realtà storiche del tessuto produttivo locale-regionale – non sono solo la rappresentanza dell’inventiva classica italiana, ma confermano l’impegno del sistema Paese nel poter stare di fronte alle sfide sempre più globali, tanto con la tecnologia (e non solo l’IA) quanto con la preziosa cooperazione internazionale.

Soddisfatto anche il Console Generale italiano a San Francisco, Massimo Carnelos, che consolida il sostegno della rete diplomatica all’intero hub innovativo di Innova e di Intesa Sanpaolo, «promuovendo un’immagine sempre più aggiornata dell’Italia e del suo tessuto di impresa». La collaborazione di Innovit con Intesa avviene per la prima volta sul fronte delle Pmi – ricorda il direttore del centro innovazione di Innovit Alberto Acito – e si pone coll’esatto obiettivo di rappresentare un ponte «stabile tra la Silicon Valley e l’ecosistema dell’innovazione italiana», contribuendo allo sviluppo della competitività globale del Made in Italy in America e nel mondo.