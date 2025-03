Si è alla fine risolto il piccolo ‘caso’ che si era generato attorno alla decisione di rimuovere la cassa interna della filiale della Banca Intesa Sanpaolo per il piccolo comune di Pietralunga – in provincia di Perugia e che conta appena 2mila abitanti – lasciandolo di fatto completamente sprovvisto di una reale filiale bancaria: il caso era stato portato dal primo cittadino Francesco Rizzuti fino all’attenzione della sede milanese del gruppo Intesa Sanpaolo e grazie ad uno proficua mediazione la soluzione si è trovata, tanto che entro i prossimi mesi il comune sarà dotato di un nuovissimo Bancomat ‘evoluto’ che assolverà a tutti i servizi che i cittadini potevano svolgere con un operatore di cassa, peraltro in completa autonomia.

Prima di arrivare al nuovo Bancomat, vale la pena ricordare che il ‘caso’ Pietralunga si era aperto circa un mese fa quando – appunto – la filiale Intesa Sanpaolo aveva comunicato al primo cittadino l’intenzione di chiudere la cassa interna della banca: un vero e proprio problema per i cittadini, costretti così a percorrere almeno 20 km nel caso in cui avessero avuto bisogno di una banca; fermo restando che sarebbe comunque rimasto operativo il già istallato sportello ATM all’esterno della filiale.

Il nuovo Bancomat ‘evoluto’ di Intesa Sanpaolo per il comune di Pietralunga: cos’è e come funziona

Come dicevamo già prima, Rizzuti aveva portato il caso alla seda centrale di Intesa Sanpaolo chiedendo che si trovasse una possibile soluzione ai disagi dei cittadini ed – infine – è di oggi la notizia che entro i prossimi tre mesi il gruppo bancario installerà nel paese un nuovissimo Bancomat ‘evoluto’: la collocazione sarà la medesima dell’attuale – ovvero il numero 32 di via Marconi -, ma l’ATM verrà spostato all’interno della filiale al riparo dalle intemperie e collocato in una posizione perfettamente accessibile anche per gli utenti con disabilità, attivo 24 ore su 24 e ogni giorno della settimana.

Allo sportello ‘evoluto’ di Intesa Sanpaolo gli utenti potranno effettuare – lo ricordiamo, in completa autonomia – le classiche operazioni di prelievo e di versamento, ed anche i pagamenti; mentre sarà al contempo sempre garantita l’assistenza da parte dei consulenti del gruppo bancario all’interno della filiale e resteranno attive la modalità di assistenza telematica – tramite il numero verde 800.303.303 attivo dalle 9:00 alle 19:00 – e digitale con l’app Intesa Sanpaolo Mobile.