Tutti gli obiettivi di Banca Intesa Sanpaolo per le PMI tra fondi, progetti e strategie per far crescere la competitività

FINANZA D’IMPRESA, IL PIANO STRATEGICO DI INTESA SANPAOLO PER CONTINUARE A RILANCIARE LE PMI ITALIANE

Intesa Sanpaolo non è solo la prima banca d’Italia per attività finanziaria e presenza internazionale: dopo gli ultimi 2 miliardi di euro erogati nel solo anno 2025 alle PMI, il gruppo bancario guidato da Carlo Messina rappresenta anche il punto di riferimento per il 60% delle imprese e addirittura il 80% delle aziende eleggibili ad operazioni di finanza straordinaria. Sono numeri ‘che fanno girare la testa’ e che conferma il piano a lungo termine di Intesa Sanpaolo per la finanza d’impresa: nell’incontro organizzato a Milano lunedì 17 novembre dalla Divisione Banca dei Territori, si è parlato proprio della crescita per la competitività, rilanciando le nuove iniziative volte alle PMI tramite le operazioni di finanza strutturata come M&A e IPO.

Generare, ampliare e così rafforzare la competitività del tessuto produttivo italiano è l’obiettivo finale delle strategie di Intesa sulle PMI, riuscendo a dare nuovi impulsi pur dopo anni difficili di congiuntura economica internazionale: come ha spiegato il responsabile della Divisione Banca dei Territori, Stefano Barrese, le piccole e medie imprese italiane vengono sostenute da Intesa Sanpaolo grazie all’ottimo “ponte” tra finanza ed economica reale. Tutto questo è possibile con il sostegno agli imprenditori «nella progettazione delle migliori strategie di crescita, con un approccio sostenibile e di lungo periodo».

In tal senso il modello generato in questi anni dal settore sui territori di Banca Intesa è di fatto unico a livello nazionale, e non solo in termini di finanziamenti comunque mai al di sotto dei 2 miliardi di euro annue: l’obiettivo è rendere sempre più competitive le PMI in tutto il tessuto nazionale ed europeo, accompagnando la crescita con progetti a medio-lungo termine e tramite una struttura dedicata composta da oltre 70 Investment Banker suddivisi in ben 3 team territoriali e 5 desk ad hoc (ovvero Structured Finance, Capital Structure Solutions, M&A, ECM e Post Closing.

I RISULTATI, I FONDI E IL “SALTO” DELLE PMI

I risultati messi in campo da 5 anni a questa parte, ovvero da quanto la sezione per le PMI è guidata da Barrese, sono sotto gli occhi di tutti: si hanno operazioni di finanza strutturata per almeno 10 miliardi di euro, 2 appunti quelli già stanziati nei primi 9 mesi del 2025, e ancora 35 le operazioni portate a termine tra IPO e M&A in questi ultimi anni. Il modello vincente di Intesa si rivolge a più di 6mila piccole e medie imprese italiane a cui viene garantito un percorso di sviluppo sempre più amplio, anche grazie alla collaborazione con la Banca dei Territori e IMI CIB.

La divisione guidata da Barrese, che già oggi conta 250mila PMI clienti, è riuscita ad erogare in questi anni ben 36miliardi di euro come nuove credito per imprese e famiglie italiane, con dati di Intesa Sanpaolo aggiornati al 30 settembre 2025. Nel 2026 l’obiettivo della Banca milanese sul fronte PMI è quello di creare una sorta di “roadshow” dedicato interamente al modello innovativo di advisory: non solo, in collaborazione con Elite di Euronext, si proseguirà nel percorso di oltre 500 imprese nella Divisione Banca dei Territori per ampliare sempre più il fattore di competitività delle piccole medie imprese, si quelle nuove che quelle già rodate.