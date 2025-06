Into Darkness – Star Trek, film su Italia 1 diretto da J. J. Abrams

Giovedì 5 giugno, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:05, il film di fantascienza Into Darkness – Star Trek.

La pellicola è un progetto cinematografico Paramount Pictures del 2013 sequel di Star Trek (2009) e reboot della celebra serie tv iniziata negli anni ’60. La regia è affidata, così come nel capitolo precedente, a J. J. Abrams, creatore di alcune delle serie tv più amate degli ultimi anni, come Felicity, Lost e Alias. Anche in questa occasione la parte musicale è curata da Michael Giacchino, compositore scoperto proprio da Abrams e con cui ha collaborato anche in Alias, Lost, Fringe e Mission: Impossible III.

Il cast di vede il ritorno di Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg e Karl Urban. Al loro fianco per la prima volta: Benedict Cumberbatch, Anton Yelchin, John Cho, Sofia Boutella, Idris Elba, Joe Taslim, Lydia Wilson e Shohreh Aghdashloo. L’intero cast tornerà a lavorare nuovamente insieme anche nel successivo capitolo, Star Trek Beyond, uscito 3 anni più tardi.

La trama del film Into Darkness – Star Trek: una frattura nell’equipaggio della USS Enterprise

Into Darkness – Star Trek riprende le avventure del coraggioso Kirk (Chris Pine), promosso a capitano della USS Enterprise.

La sua squadra è ora impegnata ad evitare l’eruzione di un vulcano sul pianeta Niribu, ma la situazione si rivela fin da subito più complicata di quanto avrebbero immaginato.

Nel tentativo di salvare Spock (Zachary Quinto), Kirk si trova costretto ad esporre la nave agli occhi della popolazione del luogo, contravvenendo ad una delle principali direttive della Flotta Stellare. Al ritorno sul pianeta, Spock, seguendo la sua indole razionale, decide di denunciare quanto accaduto ed il protagonista viene declassato a primo ufficiale, mentre Pike riprende il suo posto e Spock è trasferito su un altro mezzo spaziale.

Ormai il gruppo sembra distrutto, ma un nuovo attacco li porta ad unire di nuovo le forze. Un ex membro della Flotta, John Harrison (Benedict Cumberbatch), attacca la Federazione e, dopo avere assassinato Pike, trova rifugio nel territorio dei Klingon. Kirk e Spock vengono quindi riassegnati all’Enterprise con l’obiettivo di fermare questo violento criminale grazie all’utilizzo di alcuni siluri fotonici.

Arrivati sul posto, però, è proprio Harrison a salvare Uhura dall’attacco di una pattuglia Kingon e, quando l’uomo scopre le armi a loro disposizione, decide inaspettatamente di arrendersi. Cosa si nasconde nel passato dell’uomo e dietro questi strani siluri?