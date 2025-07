Into the Storm è ispirato a eventi accaduti negli USA con grande spettacolarità, garantita dal regista di seconda unità di Titanic e Avatar: Steven Quale

Into the Storm, film su Italia 1 diretto da Steven Quale

Venerdì 4 luglio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film di genere catastrofico intitolato Into the Storm. Si tratta di un progetto cinematografico prodotto da New Line Cinema e Village Roadshow nel 2014, con la regia di Steven Quale, noto per il suo lungo sodalizio artistico con James Cameron.

La colonna sonora è, invece, di Brian Tyler, che aveva già lavorato con Quale in Final Destination 5 (2011).

Nei panni del protagonista troviamo l’attore Richard Armitage, noto per il personaggio di Thorin Scudodiquercia nella saga de Lo Hobbit. Al suo fianco l’attrice Sarah Wayne Callies, conosciuta dal pubblico per il ruolo della dottoressa Sara Tancredi nella serie tv Prison Break. Nel cast di Into the Storm anche: Nathan Kress, Arlen Escarpeta, Matt Walsh, Max Deacon, Alycia Debnam-Carey e Jeremy Sumpter.

La trama del film Into the Storm: a caccia di tornado

Into the storm è ambientato nella città di Silverton dove un gruppo di studenti viene travolto da un tornado di forza 2, perdendo inesorabilmente la vita.

In seguito a questo incidente, un gruppo di cacciatori di tornado arriva sul posto, intercettando un tornado di forza 3, che però inaspettatamente cambia direzione, distruggendo la scuola del posto.

A questi fenomeni atmosferici ne susseguono altri, e ben presto gli abitanti della città si trovano a dover fare i conti con diversi tornado, di cui uno addirittura di forza 5 e dalle capacità distruttive inimmaginabili. Riusciranno i protagonisti a mettersi in salvo o sono destinati a morire?

