Into the Storm/ Su Italia 1 il film con Richard Armitage (oggi, 27 giugno 2019)

Into the Storm film che sarà trasmesso oggi, giovedì 27 giugno, su Italia 1 alle ore 21:20. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche durante la stagione 2014. La pellicola è stata girata come Mockumentary, vale a dire come falso documentario. Il regista del film è stato Steven Quale, mentre la sceneggiatura è stata curata da John Swetnam. I protagonisti della pellicola sono Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Nathan Krees e Matt Walsh. La fotografia è stata invece curata da Brian Pearson. Le musiche sono state create da Brian Taylor mentre il montaggio l’ha curato l’esperto Eric Sears.

Into the Storm, la trama del film

Una sera negli Stati Uniti d’America, quattro studenti liceali fantasticano sul proprio futuro. Improvvisamente però, i ragazzi si mettono in allerta. Dall’interno della vettura viene avvistato un imminente tornado F2 che si avvicina sempre di più fino ad arrivare a colpirli, uccidendoli tutti. A questo punto, la notizia fa scalpore e nella piccola cittadina di Silverton si presenta un gruppo di cacciatori di tornado. I cacciatori si rendono conto che la zona è infestata da tornado F2 ed addirittura F5. Mentre sono alla ricerca delle immagini spettacolari da proporre al loro pubblico, il gruppo di cacciatori di tornado viene contattato da una famiglia intrappolata in un’abitazione, mentre si avvicina a gran forza un tornado di potenza F5. Il gruppo dovrà decidere se continuare con la ricerca o diventare eroi e salvare delle vite per una famiglia malcapitata.

