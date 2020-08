Into the storm/ Video, su Italia 1 il film con Nathan Kress (oggi, 14 agosto 2020)

Into the storm andrà in onda nella prima serata di Italia 1 alle 21:30 di oggi, 14 agosto, ed è una pellicola a tema catastrofico girata nel 2014 con uno stile particolare, quello del falso documentario, diretta da Steven Quale. Il film è stato scritto da John Swetnam e ha come protagonisti principali Richard Armitage e Sarah Wayne Callies, nel cast si trovano anche Nathan Kress, Arlen Escarpeta, Matt Walsh, Max Deacon e Alycia Debnam-Carey. La pellicola è stata distribuita in Italia da Warner Bros. Italia ed ha riscontrato un buon successo di pubblico globalmente.

Into the storm, la trama del film

Into the storm inizia quando una sera, all’interno di una macchina si trovano 4 liceali che vedono davanti a loro un tornado F2. Uno dei ragazzi del gruppo decidono stupidamente di scendere e riprenderlo ma questo si avvicina troppo e li travolge completamente uccidendoli tutti. A questo punto nella cittadina di Silverton arriva allora un gruppo di cacciatori di tornado che vogliono esaminare il fenomeno e scoprono un tornado F3 che in seguito ad un cambio repentino di direzione distrugge una scuola dove si stava tenendo la cerimonia del diploma.

Il peggio purtroppo deve ancora arrivare e i tornado iniziano ad arrivare e distruggere la cittadina, in tutta questa distruzione i cacciatori di tornado trovano una famiglia che non trovano più un fratello e la sua fidanzata. Riuscirà il gruppo a salvare i due dispersi? Capiranno come proteggere la città da questi fenomeni meteorologici che stanno distruggendo tutto?

Video, il trailer del film Into the storm





