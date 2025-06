Intossicazione alimentare colpisce la Salernitana, il pasto sul volo charter

Nella serata di ieri si è giocata la partita d’andata dei playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana finita con la vittoria blucerchiata per 2-0, solo poche settimane fa quindi i liguri pensavano di dover affrontare la Serie C nella prossima stagione mentre ora, grazie al fallimento del Brescia, sono ad un passo da rimanere nel campionato cadetto. Al ritorno in Campania però un’intossicazione alimentare colpisce la Salernitana in alcuni suoi tesserati sia membri della squadra che dello staff, tanto che è stato necessario portarli d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Secondo la società la causa sarebbe il pasto a base di riso consumato sul volo charter con cui la squadra è tornata a Salerno dalla trasferta di Genova, che avrebbe poi portato alcuni di loro a mostrare i sintomi di un’intossicazione acuta che peggioravano in maniera progressiva durante tutto il viaggio. Nella mattinata chi era stato colpito è stato dimesso ma rimane sotto osservazione dei medici della squadra, soprattutto i calciatori che si cercherà di poter rendere disponibili per la partita di ritorno che sarà decisiva per la permanenza della Salernitana in Serie B.

Intossicazione alimentare colpisce la Salernitana, le richieste dei granata

Dopo che l’intossicazione alimentare colpisce la Salernitana la società ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine oltre ad aver chiesto di effettuare accertamenti sul cibo consumato dalla squadra durante il ritorno dalla trasferta, le autorità hanno accettato la richiesta e avviato già le indagini sui resti del pasto per comprendere l’origine del malessere. La società granata inoltre starebbe valutando di richiedere il rinvio della partita di ritorno in modo tale da poter competere con tutti gli effettivi e con una preparazione effettuata nel migliore dei modi.

Nella partita in programma venerdì ai granata basteranno due gol di scarto visto che in caso di pareggio nel computo totale dei gol a salvarsi è la formazione che è arrivata più in alto in classifica, ovvero la Salernitana. Dall’altra parte però si presenta una squadra che ha dimostrato di essere molto motivata a cancellare la delusione della retrocessione diretta arrivata alla fine del campionato e soprattutto far ricredere la tifoseria rivale che aveva festeggiato anticipatamente il passaggio in Serie C, i granata d’altra parte possono sfruttare il brutto infortunio subito da Cragno.