Intrappolato in casa hi-tech per alluvione/ Video, non è riuscito a scappare: è morto

Giamberto Pavani è morto dopo essere rimasto intrappolato nella sua casa hi-tech a causa dell’alluvione che ha colpito Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, dove abitava da solo. È una delle vittime del maltempo in Emilia Romagna. “I meccanismi della sua villetta erano tutti elettronici. Quando è andata via la corrente era chiuso dentro e non è più riuscito ad uscire”, hanno raccontato i vicini a La Vita in Diretta.

Omicidio Taranto: 62enne assassinato davanti a casa/ Raggiunto da 5 colpi di pistola

In molti hanno cercato di salvarlo, provando a sfondare le porte anche con l’utilizzo di martelli e altri attrezzi. Nel momento in cui l’acqua è tornata ad abbassarsi e si è riusciti ad aprire un varco per arrivare all’uomo, tuttavia, era ormai troppo tardi. “Chiedeva aiuto. Io gli dicevo di stare il più possibile in alto, salendo sopra i mobili. Anche lui ha cercato fino all’ultimo di aprire un varco, ma né lui né noi ce l’abbiamo fatta”, questo il ricordo del soccorritore Tony. Il settantacinquenne è morto proprio in quegli istanti.

Toto Riina "capo dei capi"/ La storia, l'arresto e le ombre sul covo del boss

Intrappolato in casa hi-tech per alluvione: il dramma di Giamberto Pavani

Le persone che hanno rischiato la vita a causa del maltempo in Emilia Romagna sono numerose. Le vittime identificate sono state 17. Tra queste c’è proprio Giamberto Pavani, l’anziano rimasto intrappolato nella sua casa hi-tech dopo che l’alluvione ha causato il distacco della corrente. I soccorritori hanno cercato fino alla fine di creare una via di fuga, ma senza esito. “Sono stato l’ultimo a parlare con lui. La finestra non si è aperta neanche con il piccone. Quando l’acqua mi è arrivata alle spalle, sono dovuto tornare indietro”, ha raccontato Cesare, agente della Polizia locale.

Maria Cristina de Almeida Guimarães è esistita veramente?/ Tommaso Buscetta e l'amore

Un dramma che probabilmente si sarebbe potuto evitare se il settantacinquenne, che viveva da solo, avesse lasciato l’abitazione anzitempo. I vicini di casa lo avevano avvertito dei rischi, ma nessuno pensava che sarebbe potuto accadere il peggio. Nella via, che si sviluppa in discesa, in quelle ore, come dimostrano i segni sui muri, l’acqua è arrivata a circa tre metri di altezza nel punto più basso.













© RIPRODUZIONE RISERVATA