Intrigo Internazionale/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchcock con Cary Grant

Intrigo Internazionale, su Rete 4 un film capolavoro

Intrigo Internazionale è acclamato da tutti come uno dei capolavori indiscussi del cinema, il film andrà in onda su Rete 4 a partire dalle 23,35 oggi 3 luglio. Il genere è quello dello spionaggio, thriller e giallo insieme e si tratta di una produzione che risale al 1959.

La regia del film è di Alfred Hitchcock e il cast di tutto rispetto comprende: Cary Grant, James Mason, Eva Marie Saint, Leo G. Caroll, Jesse Royce Landis e Martin Landau. Il tema musicale è affidato al grande compositore Bernard Herrmann, che ha lavorato con tutti i grandi registi del cinema come Truffait, De Palma e Scorsese, firmando tra le più belle colonne sonore della storia del cinema.

Intrigo Internazionale, la trama: un arresto improvviso

La narrazione di Intrigo Internazionale è incentrata su Roger Thornill un uomo che conduce una vita tranquilla e che di mestiere fa l’agente pubblicitario a New York. Un bel giorno, però, viene arrestato per guida a causa di ebbrezza e la sua esistenza ha una svolta. Infatti, l’agente racconta alla polizia una storia che ha dell’incredibile, in quanto asserisce di essere stato avvicinato al Plaza Hotel da alcuni uomini che lo hanno scambiato per un altro e costretto a salire in una macchina non sua.

Ma la storia non finisce qui, in quanto raggiungono Long Island e si recano in una lussuosa villa di un losco proprietario, obbligato ad assumere alcool e messo alla guida di una macchina con il solo scopo di provocare un incidente mortale. Dopo il racconto, il signor Thornill viene rilasciato dalla polizia che chiude la faccenda in maniera frettolosa, suscitando il disappunto del protagonista che inizia ad indagare da solo.

Le sue indagini lo portano a cercare il presunto proprietario della villa in cui lo hanno portato e scopre che di mestiere fa il diplomatico per le Nazioni Unite. Ma quando i due uomini si incontrano l’agente pubblicitario si rende conto che chi ha di fronte non è la stessa persona incontrata nelle villa. Nello stesso momento arrivano gli stessi uomini che lo hanno rapito i quali uccidono il diplomatico e fuggono via. Il signor Thornill, tenta invano di soccorrere il diplomatico e purtroppo viene fotografato con un’arma in mano riverso sulla vittima.

Il signor Thornill, comprende di essere nei guai e decide di fuggire verso Chicago con un treno dove incontra una donna misteriosa la signora Kendall la quale lo aiuta ad impedire i vari controlli. L’uomo intuisce subito che la donna nasconde qualcosa e cerca di comprendere quale sia il suo piano cercando anche di depistare i suoi persecutori che sono decisi ad eliminarlo. La faccenda è più complicato del previsto ma grazie all’aiuto della signora Kendall, il signor Thornill riesce ad affrontare i suoi nemici e ad avere la meglio. I due, si innamorano e decidono di convolare a nozze.

