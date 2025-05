Domenica 18 maggio, in Piazza San Pietro, si celebrerà la messa di intronizzazione di Papa Leone XVI, una cerimonia attesa da oltre 250mila fedeli e leader mondiali che segnerà l’inizio ufficiale del suo pontificato sostituendo l’antica incoronazione con la tiara (abolita da Paolo VI nel 1964) e che sarà trasmessa in diretta globale per coinvolgere il mondo intero in un rito carico di simbolismi, capace di fondere la forza della tradizione con il linguaggio della modernità.

La presenza del pallio e dell’anello del pescatore richiama secoli di storia, mentre l’assenza della tiara ribadisce la volontà di una Chiesa più essenziale, meno legata a orpelli di potere e più vicina agli ultimi, in linea con lo stile che Prevost ha incarnato fin dai primi giorni dopo l’elezione: “La macchina organizzativa è già partita” ha annunciato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, spiegando che saranno impiegati oltre 5mila agenti, unità specializzate e copertura aerea, con un’attenzione massima alla sicurezza, in un momento internazionale contraddistinto da tensioni e da un afflusso di pellegrini mai visto dai tempi di Giovanni Paolo II.

Tre momenti chiave definiranno l’identità del pontificato: l’imposizione del pallio (una striscia di lana bianca che simboleggia il ruolo pastorale del vescovo di Roma e lo spirito del buon pastore che porta sulle spalle le pecore smarrite), la consegna dell’anello del pescatore (emblema della missione apostolica che unisce autorità e servizio, memoria concreta del legame con San Pietro e della responsabilità di guidare la Chiesa universale).

L’ultimo atto sarà quello dell’omelia programmatica, un momento attesissimo in cui Leone XVI traccerà le linee guida del suo pontificato, toccando certamente alcuni dei temi a lui più cari come la crisi migratoria, il dialogo tra religioni, l’ascolto dei poveri e degli emarginati, tematiche che hanno caratterizzato profondamente il suo lungo impegno in America Latina, in particolare in Perù.

Al termine della celebrazione, è previsto il tradizionale giro in papamobile, un gesto di vicinanza con il popolo che dal pontificato di Giovanni Paolo II è divenuto una consuetudine simbolica e amata, anche se in questa occasione potrebbe assumere toni più sobri e raccolti.

Intronizzazione, dall’incoronazione alla messa solenne di Leone XIV: l’evoluzione di un rito millenario

La cerimonia di intronizzazione di Leone XVI trova origine in una storia antica quanto la Chiesa stessa, ma nel tempo ha assunto forme nuove che meglio riflettono le esigenze spirituali e pastorali del presente superando i fasti barocchi delle incoronazioni con la tiara per lasciar spazio a una liturgia più essenziale ma non meno solenne in cui ogni gesto conserva una forza simbolica capace di parlare al mondo contemporaneo.

Fino al 1964, l’elemento centrale del rito era l’imposizione della tiara, il triregno gemmato che rappresentava il triplice potere del Papa – padre dei re, governatore del mondo, vicario di Cristo – ma fu Paolo VI a rinunciare pubblicamente a quel simbolo scegliendo un’impostazione più evangelica e meno regale, dando così il via a una trasformazione culminata nel rito attuale, formalizzato nel 2005 da Benedetto XVI che unisce il linguaggio antico della liturgia con la sobrietà richiesta dai tempi.

Se è vero che sono stati abbandonati certi cerimoniali, non mancano elementi del passato, come la presa di possesso della Basilica di San Giovanni in Laterano – prevista per il 20 maggio – che ricorderà al mondo che il Papa è prima di tutto vescovo di Roma e successore di Pietro, radicato nella sua Chiesa locale e universale al tempo stesso.

Oltre l’intronizzazione: gli impegni del pontificato di Leone XIV

Prima ancora di salire i gradini dell’altare in Piazza San Pietro in vista dell’intronizzazione, Leone XVI ha già tracciato una traiettoria precisa per i primi giorni del suo pontificato iniziando con il colloquio con i cardinali il 15 maggio, passando per la conferenza stampa con i media internazionali il 12 e giungendo all’atteso incontro con il Corpo Diplomatico il 16, appuntamenti utili a chiarire lo stile del nuovo Papa, che molti descrivono come capace di coniugare fermezza dottrinale e spirito di dialogo, forte di una doppia identità culturale – nordamericana e latinoamericana – che gli permette di parlare a mondi diversi con una credibilità autentica.

Nelle settimane successive, il calendario si farà più fitto con la presa di possesso delle basiliche papali e con la prima udienza generale – fissata per il 21 maggio – appuntamenti che avranno il compito di rafforzare l’immagine di un pontificato capace di fare da ponte tra continenti, culture e sensibilità, ma anche di affrontare le criticità interne della Curia romana dove si attendono segnali chiari e gesti concreti.

Il 24 maggio, l’incontro con i dipendenti vaticani rappresenterà una prima vera prova sul terreno della riforma e dell’ascolto, due tratti che hanno sempre distinto l’operato di Prevost come prefetto del Dicastero per i Vescovi e che oggi dovranno misurarsi con l’attesa di cambiamento che attraversa ogni angolo della Chiesa universale.