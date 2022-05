Invalsi 2022, concluse rilevazioni scuola primaria/ Prova di matematica ultimo step

Invalsi 2022, si sono concluse oggi, lunedì 9 maggio, le prove per la scuola primaria. Dopo quelle di inglese e di italiano, è arrivata la prova di matematica. Come reso noto dall’istituto, gli allievi interessati dalle prove delle classi II e V primaria sono rispettivamente 485.874 e 531.295, suddivisi in 28.172 classi per la II primaria e in 29.121 per la V primaria.

SCUOLA/ Carletto, il bullo e due maestre in un mondo di lupi

Per quanto concerne le percentuali di partecipazione alle Invalsi 2022, registrato il 99,59% per le classi campione di II e V primaria, mentre per le classi non campione il 99,47% per la II primaria e il 99,53% per la V primaria. La partecipazione complessiva di classi campione e non campione si attesta al 99,48% per la II primaria e al 99,53% per la V primaria.

SCUOLA/ Anna, Sara e Mauro: e all’improvviso la grammatica prende vita

Invalsi 2022, concluse rilevazioni scuola primaria

Come evidenziato in una nota, la percentuale delle classi non partecipanti alle prove Invalsi 2022 è legato ad eventi di forza maggiore oppure all’assenza collettiva degli studenti o a motivi legati al Covid-19. Le percentuali di partecipazione sono a dir poco soddisfacenti, tali “da garantire ampiamente la significatività della rilevazione sia per le classi campione e sia per quelle non campione”.

I dati della prova Invalsi 2022 di matematica sono risultati superiori a quelli di tre giorni fa per la prova di italiano, che ha coinvolto 485.852 allievi delle classi II primaria e 527.311 allievi delle classi V primaria, suddivisi rispettivamente in 28.172 e 28.767 classi V primaria. Ricordiamo inoltre che lo scorso 30 aprile si sono concluse le prove Invalsi 2022 per l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado (grado 13). Le prove, svolte al computer, hanno riguardato: Italiano, Matematica, Inglese-lettura e Inglese-ascolto. “La risposta delle scuole, delle studentesse e degli studenti è stata molto significativa e importante”, l’analisi dell’istituto: “Nel periodo delle rilevazioni, infatti, la percentuale di partecipazione è stata del 93,54% coinvolgendo 500.511 studenti e studentesse di 27.067 classi”.

Maturità 2022, prova orale: come funziona/ Quali materie e griglia di valutazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA