Invalsi, online esempi prove formative/ Video e materiale scaricabile su InvalsiOpen

Nell’area riservata Invalsi sono disponibili gli esempi delle prove formative da proporre agli studenti. È proprio Invalsi, tramite una nota riservata alle scuole, a rendere noto che sul sito Invalsi Open ci sono video per oltre 30 ore di registrazione, ognuno dei quali è accompagnato da materiale scaricabile liberamente e a corredo contenuti esposti negli stessi video. Le prove formative da proporre agli studenti sono disponibili per le scuole nella loro area riservata già da lunedì 9 novembre e fino al 30 gennaio 2021. Le prove comunque non sostituiscono le prove Invalsi, che sono previste in primavera, più precisamente tra marzo e maggio. Si tratta di uno strumento aggiuntivo a supporto della didattica. Le prove formative sono state predisposte per la terza primaria, prima secondaria di primo grado, prima secondaria di secondo grado, terza secondaria di secondo grado e ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.

INVALSI, ESEMPI PROVE FORMATIVE NELL’AREA RISERVATA

Le materie previste sono Italiano e Matematica per la terza primaria; Italiano, Matematica e Inglese (lettera e ascolto) per prima secondaria di primo grado, prima secondaria di secondo grado e terza secondaria di secondo grado, mentre solo Inglese (lettura e ascolto) per l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. Le prove formative sono state elaborate con riferimento all’anno scolastico successivo a quello in cui si svolgono le tradizionali prove Invalsi. Ciò perché – spiega la nota ufficiale – si parte dal presupposto che i più frequent ostacoli cognitivi a cui si riferisse no i video avranno rappresentato le difficoltà maggiori che gli studenti hanno dovuto fronteggiare durante il periodo di chiusura delle scuole. Per la prima volta comunque Invalsi propone prove di Italiano del grado 6, 9 e 11 multistadio, sono prove che si compongono in modo diverso in funzione delle risposte fornite dagli studenti.



