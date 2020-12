INVALSI, test ed esercizi studenti/ Disponibile il manuale Formative testing

E’ disponibile il manuale per preparare gli studenti alle prove INVALSI. Nel dettaglio il progetto si chiama Formative testing, e l’obiettivo è appunto quello di aiutare i vari alunni d’Italia, a prepararsi al meglio per le suddette prove. Come si legge sul sito ufficiale invalsi-areaprove.cineca.it, “si vogliono promuovere azioni diagnostiche e formative finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di misure di recupero e rinforzo, dove necessario”. Per quanto riguarda la funzione diagnostica, si fa riferimento alla possibilità di conoscere il livello di preparazione degli studenti rispetto ai traguardi prefissati dalle indicazioni nazionali, e “ai contenuti tipici previsti in esito al grado scolastico precedente”. La funzione formativa, invece, fa riferimento alla possibilità “di promuovere e sostenere azioni didattiche per il miglioramento e il recupero sulla base di quanto rilevato nella fase diagnostica”. INVAlSI propone delle prove, che possono essere testi, esercizi, compiti e domande, e che in parte sono già pubbliche, che sono stati già riorganizzati “in strumenti pensati per supportare le azioni didattiche”.

INVALSI, MANUALE TEST ED ESERCIZI ONLINE: IL LINK DOVE VISIONARLO

Strumenti, che come fa sapere il sito ufficiale, sono corredati da un ricco apparato informativo riguardante l’esito raggiunto dallo studente nella stessa prova, e nel contempo sono fornite ai docenti delle informazioni dettagliate sulla prova proposta: “In questo modo l’insegnate può leggere/interpretare in contesto il risultato ottenuto dallo studente o da un gruppo di studenti”. Tutti gli strumenti predisposti ed elencati, sono messi a disposizione delle varie scuole dove si svolgeranno le prove INVALSI, e “si pongono finalità differenti e complementari rispetto alle prove” che si terranno a fine anno scolastico. Nel dettaglio gli “esami” riguarderanno le materie italiano (precisamente la comprensione del testo), quindi matematica e infine inglese (ascolto e lettura, il reading e listening). Vi rimandiamo al sito ufficiale del manuale per informazioni ancora più dettagliate: il link è disponibile cliccando su questo indirizzo.



