Invasion, film su Italia 1 con Nicole Kidman e Daniel Craig

Mercoledì 12 febbraio, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:40, il film di fantascienza del 2007 dal titolo Invasion. La pellicola vede alla regia il film maker tedesco Oliver Hirschbiegel, noto anche per avere diretto L’ombra della vendetta – Five Minutes of Heaven e Diana – La storia segreta di Lady D. La colonna sonora ha invece la firma di John Ottman, compositore statunitense che ha collaborato a progetti come X-Men 2, Superman Returns e Bohemian Rhapsody.

I protagonisti di Invasion sono interpretati dalla pluripremiata Nicole Kidman, diventata celebre tra gli anni ’90 e ’00 grazie a lungometraggi quali Eyes Wide Shut (1999), The Others (2001) e Moulin Rouge! (2001), e dall’attore britannico Daniel Craig, famoso per avere vestito i panni dell’affascinante agente 007 in ben cinque progetti cinematografici. I due lavoreranno insieme lo stesso anno nel film La bussola d’oro. Nel cast Invasion anche Jeremy Northam, Jackson Bond, Jeffrey Wright, Veronica Cartwright e Josef Sommer.

La trama del film Invasion: un virus alieno che uccide la coscienza degli esseri umani

Invasion si apre con lo schianto di una navicella aliena sul pianeta. Il mezzo si distrugge in migliaia di pezzi contenenti una forma di vita extraterrestre, che si spargono su tutto il territorio statunitense.

Tutti gli esseri umani che entrano in qualche modo in contatto con questi resti vengono privati dei loro sentimenti e tra questi, uno dei primi ad essere contagiati, è un uomo di nome Tucker Kaufman (Jeremy Northam), responsabile degli studi sulla navicella.

Inconsapevolmente, Kaufman contribuisce alla diffusione di questo virus e, giorno dopo giorno, sempre più persone diventano disumane, mantenendo il loro aspetto esteriore inalterato ma senza più provare alcun tipo di emozione.

Nel frattempo la sua ex moglie, la dottoressa Carol Bennell (Nicole Kidman), inizia ad intuire che qualcosa non va’ quando sempre più pazienti iniziano a riferirle che le persone che li circondano sono diventati improvvisamente distanti e assenti.

La donna decide, così, di chiedere aiuto ad un suo collega, il dottor Ben Driscoll (Daniel Craig) e ad un biologo, Galeano (Jeffrey Wright), per capire cosa si nasconde dietro questa mutazione.

Grazie alle loro indagini scoprono che questo virus alieno attacca le persone durante il sonno, privandole della loro coscienza.

L’unico ad essere immune a questo morbo è proprio il figlio di Carol, il giovane Oliver, poiché il suo corpo è riuscito a sviluppare le difese necessarie dopo che era stato colpito dalla varicella.

Proprio per questo motivo Oliver è nel mirino degli infetti, tra cui anche suo padre, decisi ad uccidere l’unica persona che non può essere contagiata.

Carol e Ben dovranno fare tutto il possibile per riuscire a proteggere il bambino e trovare una soluzione per salvare l’umanità.