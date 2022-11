Invasion/ Su Italia 1 il film con Nicole Kidman e Daniel Craig

Invasion, film di Italia 1 diretto da Oliver Hirschbiegel

Invasion va in onda oggi, 25 novembre, a partire dalle ore 23.15 su Italia 1. Si tratta di un film d’azione prodotto tra Australia e Stati Uniti d’America nel 2007 da Joel Silver e diretto da Oliver Hirschbiegel. Tra gli interpreti illustri scelti per il progetto sono da menzionare i contributi offerti da Nicole Kidman, Jeremy Northam, Josef Sommer e Daniel Craig.

Il film Invasion è una rivisitazione cinematografica dell’opera letteraria omonima realizzata da jack Finney negli anni ’50. Inoltre, è un adattamento del primo titolo che prende spunto dal romanzo: L’invasione degli ultracorpi (1956). La pellicola è stata distribuita sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo dalla Warner Bros, ottenendo un discreto successo sia dal punto di vista degli incassi che del seguito.

Invasion, la trama del film

In Invasion la quotidianità sulla terra viene bruscamente sconvolta da un terribile incidente causato da un oggetto non identificato. Dal cielo infatti crolla un missile che all’impatto sembra aver portato sul pianeta un virus prima d’ora sconosciuto. Si trattava infatti di una patologia probabilmente aliena capace di colpire le persone durante la fase REM e quindi nel sonno. Tra i sintomi evidenti pare che le persone colpite iniziassero a comportarsi quasi come entità prive di ogni genere di sensazione e pensiero.

I loro comportamenti erano meccanici e aggressivi, definiti quindi un pericolo serio per la vita di tutta la popolazione mondiale. La questione più difficile riguardava l’identificazione; non perdendo alcun tratto somatico originale, questi individui contagiati dal virus riuscivano a mimetizzarsi perfettamente tra le persone sane creando non poche difficoltà logistiche. La protagonista Carol Bennell, esperta nell’ambito della psichiatria, è tra le prime persone a scoprire il virus e una volta appresi i rischi cerca disperatamente di mettersi in contatto con il resto della sua famiglia per allertarli sulla minaccia imminente.

In particolare, suo figlio Oliver rappresenta una vera e propria speranza perché il suo sangue pare essere miracoloso per portare alla guarigione i contagiati dal virus. Nel frattempo però suo padre, Tucker, viene contagiato e cerca in tutti i modi di uccidere sia Carol che Oliver che si mettono immediatamente in fuga alla ricerca di un riparo sicuro. Sul cammino incrociano anche Ben, anche lui contagiato e disposto a tutto per uccidere Oliver, considerato l’unico immune. Fortunatamente però arriva il dottor Galeano a dare una mano ai due; l’esperto studiando il sangue del ragazzo riesce a trovare il vaccino e salva l’intera umanità dalla minaccia.

