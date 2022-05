Invasion/ Su Italia 1 il film con Nicole Kidman e Daniel Craig

Invasion, film di Italia 1 diretto da Oliver Hirschbiegel

Invasion sarà trasmesso oggi, 13 maggio, in seconda serata a partire dalle ore 23:35 su Italia 1. Si tratta di un film che appartiene ai generi fantascienza e azione e ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2007. Questo film è stato diretto da Oliver Hirschbiegel mentre la sceneggiatura è stata scritta da David Kajganich.

All’interno del cast di questa produzione cinematografica ci sono attori molto famosi come Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Jeffrey Wright, Veronica Cartwright, Josef Sommer, Celia Weston, Roger Rees e Adam LeFevre. Le musiche del film sono state realizzate da John Ottman mentre la scenografia è stata curata da Jack Fisk.

Invasion, la trama del film: uno space shuttle si schianta sulla terra e…

Leggiamo la trama di Invasion. Uno space shuttle si schianta improvvisamente sulla Terra. Inizialmente, questo evento è una tragedia ma non sembra essere particolarmente pericoloso. Tuttavia, una dottoressa, la psichiatra Carol Bennel, si accorge di qualcosa che non va. Infatti, questa dottoressa inizia a notare come un virus di origine sconosciuta stia attaccando centinaia di persone, specialmente quando dormono e sono nella fase REM. Ad ogni modo, coloro che sono infetti del virus non presentano alcuna deformazione fisica o qualche segno particolare che li rende ben riconoscibili.

Tutto ciò che si può notare sta nel fatto che gli infetti sembrano perdere la loro umanità e non mostrano problemi come affaticamento, dolore o altro. In poche parole, sembrano davvero essere dei gusci vuoti all’interno, magari mezzi controllati da parassiti o dallo stesso virus.

Tuttavia, Carol aiutata da Ben Driscoll, ha un solo obiettivo, quello di trovare il figlio Oliver e portarlo in salve. Comunque, si scopre che Oliver ha una malattia, l’ADEM che lo rende immune al virus alieno. Riuscirà la dottoressa a salvare il bambino dalla minaccia e a trovare anche quella che può essere una cura per l’umanità? Certo, non sarà facile, ma con i giusti sacrifici sarà possibile sconfiggere questo nemico invisibile e venuto dallo spazio profondo.

