Invasione col paracadute in Sassuolo Inter/ Video, uomo mascherato al Mapei Stadium

Un’autentica follia anche se decisamente “simpatica” quanto avvenuto questo pomeriggio durante il primo tempo di Sassuolo Inter al Mapei Stadium in Emilia Romagna: mentre i giocatori neroverdi stavano ancora protestando con l’arbitro Giacomelli per il rigore appena concesso all’Inter (fallo su Lautaro, poi trasformato nel 1-3 di Lukaku), dal cielo è piombato sul terreno di gioco per la più insolita invasione di campo della storia… un paracadute con un uomo mascherato al seguito. L’incredulità dei giocatori dell’Inter che si sono visti davanti questo strano figuro è stata seguita dalla medesima sorpresa di steward e forze dell’ordine, giunti in fretta e furia verso l’uomo per evitare azioni convulse o pericolose. Tutto si è risolto per il meglio, con l’uomo mascherato – di neroazzurro – scortato fuori in fretta dal personale del Mapei Stadium mentre il pubblico divertito assisteva all’intera scenetta.

FOLLIA IN SASSUOLO-INTER: INVASIONE DI CAMPO… COL PARACADUTE

La partita, come sempre accade tra Sassuolo e Inter, si è conclusa con un spettacolare 3-4 (doppiette di Lukaku e Lautaro, con due rigori, Berardi, Đuričić e Boga) ma il vero show pirotecnico questa volta è arrivato dai cieli più che dal campo. Una invasione di campo con paracadutista, tra l’altro con le tempistiche incredibilmente perfette – il gioco era fermo e quindi non ha travolto nessuno, ma se solo si stesse giocando come 30 secondi prima, il parapiglia provocato avrebbe fatto certamente più caos – non si era davvero mai vista e al momento restano un mistero assoluto i motivi per i quali l’uomo mascherato sia piombato con il suo paracadute nel bel mezzo del Mapei Stadium. Il paracadutista non ha opposto resistenza e verrà interrogato di certo dalle autorità nelle prossime ore: intanto, le facce di Gagliardini e Bastoni – i più vicini all’atterraggio insolito – esprimono lo stupore più genuino e stralunato dell’intero pomeriggio di Serie A. Altro che 3-4, il vero show è un paracadute (neroazzurro).





