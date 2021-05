Invecchiamento popolazione: le nuove sfide/ Webinar Istat, Cirpas e Università Bari

“Invecchiamento della popolazione… ri-generazione”, s’intitola così il webinar in programma alle ore 16 di mercoledì 26 maggio 2021. L’evento è stato organizzato dalla Società Italiana di Statistica con Istat, Cirpas e Agenzia per i rapporti con l’esterno dell’Università di Bari. Di fatto rappresenta l’inizio del ‘giro d’Italia’ virtuale del Festival della Statistica. Con l’iniziativa “Verso il Festival della Statistica” si ha una panoramica dei temi che saranno poi approfonditi nella settima edizione del Festival di Statistica che si terrà dal 17 al 19 settembre 2021 a Treviso. In occasione dell’incontro virtuale del 26 maggio ci si occupa dell’invecchiamento della popolazione, un tema che riguarda molto da vicino l’Italia. Le cause dell’invecchiamento sono diverse e ben note.

Ad esempio, sono attribuibili alla diminuzione dei tassi di fertilità e all’aumento della speranza di vita. Sono due fattori che quindi causano un progressivo “ingrigimento” della popolazione. Finora è pure associato principalmente alle regioni più sviluppate del mondo.

INVECCHIAMENTO POPOLAZIONE: I RELATORI

Ma l’invecchiamento della popolazione impone anche molte domande. E gli esperti che prenderanno parte al webinar ne affronteranno alcune, provando a individuare delle risposte. Ad esempio, come si possono aiutare le persone che non sono più giovani a restare indipendenti? Quindi come si migliora la loro qualità della vita? Come si rafforza la promozione della salute e le politiche di prevenzione? Tutt’altro che trascurabile è il bilanciamento degli interventi di sostegno delle famiglie con quelli pubblici e del terzo settore, ma come riuscirci? Infine, come si valorizza l’impegno degli anziani che si prendono cura degli altri?

A rispondere a queste domande il professor Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat e ordinario di demografia all’università di Milano Bicocca, con il professor Carlo Sabbà, direttore del Dipartimento Dim dell’Università di Bari e responsabile dell’U.o.C. di Gerontologia del Policlinico di Bari. Con loro anche il professor Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà e ordinario di statistica all’Università di Milano Bicocca. Per i saluti istituzionali parteciperanno il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari, il professor Stefano Bronzini, ed il direttore del Cirpas e presidente della Società Italiana di Statistica, professor Corrado Crocetta.

