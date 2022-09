Inverter solare/ Il modello è scontato: sotto i 300 euro e offerta limitata

L’inverter solare HMS 3K-24V è uno dei più efficienti sul mercato. Negli ultimi giorni questo apparato elettronico starebbe andando a ruba grazie al prezzo scontato dal negozio del commercio elettronico Cafago.

Oltre a presentare diverse possibilità di configurazione, l’HMS 3K-24V possiede al suo interno molti sistemi di protezione. L’obiettivo di un invertitore, è quello di accumulare e appunto convertire, la corrente continua in alternata.

L’inverter solare HMS 3K-24V: quali funzioni prevede

La campagna promozionale dell’HMS 3K-24V, lo descrive come “Un tipo di inverter solare di alta qualità, di dimensioni compatte, leggero e portatile, comodo e pratico”.

L’apparecchio è in offerta a 240,99€ sull’e-commerce Cafago. E’ un modello a onda sinusoidale pura, avente un controller di ricarica solare PPT già integrato. Tra le funzionalità più interessanti, evidenziamo quella in dove l’utente può scegliere gli interalli di tensione in ingresso, in base ai device connessi, oltre alle molteplici configurazioni da portare a termine.

L’inverter solare va scelto in base alle proprie esigenze. Ad esempio, se si avesse necessità di dare energia a diverse utenze, potrebbe aver senso cercare un apparecchio da 220 V da connettere contemporaneamente.

Di solito l’inverter viene utilizzato per dar corrente agli impianti, agli accumulatori, motori elettrici per autoveicoli e aria condizionata.

Il modello di inverter solare in questione viene spedito dai magazzini d’Europa. L’offerta potrebbe durare fino ad esaurimento scorte, dunque suggeriamo per chi fosse interessato di affrettare le proprie scelte.

