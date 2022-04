Investcorp, fondo Bahrain acquista il Milan?/ Affare da oltre un miliardo con Elliott

Ebbene la notizia sul Milan in vendita è più che veritiera. Il motto “squadra che vince non si cambia“, sembra esser passato di moda per il club rossonero, che potrebbe ben presto esser ceduto ad una società molto importante, stiamo parlando del gestore globale di investimenti, Investcorp.

La Elliott Management Corporation invece, nonostante sia una delle società più importanti di investimenti, potrebbe esser pronta a cedere il Milan. Basti pensare che l’ attività della Elliott è iniziata nel 1977 ed è stata fondata da Paul Elliott Singer, che è stato in grado di farla classificare come il maggior fondo di investimento attivista al mondo.

Milan in vendita: a quanto potrebbe esser ceduta

L’Équipe, il noto quotidiano sportivo francese, ha spiegato che l’offerta di Investcorp per comprare il Milan ammonterebbe a circa un miliardo di dollari. Al momento sia Reuters (stampa britannica), che il giornale Bloomberg, starebbero approfondendo sull’offerta alla società rossonera. Se per il primo l’affare è quasi concluso, per il secondo ammonterebbe a circa 1,1 miliardi.

Non manca certamente all’Investcorp, gestore globale di prodotti d’investimento alternativi saper giostrare al meglio la trattativa con il Milan. La società in questione è specializzata in real estate, private equity, strategie di rendimento assoluto, partecipazioni in infrastrutture e Gp.

Inoltre secondo quanto dichiarato dal giornale Sole24ore, al 31 dicembre dell’anno 2021, la stessa Investcorp Group aveva 40,4 miliardi di dollari di asset under management complessivi.

L’offerta attualmente potrebbe interessare parecchio Paul Elliott Singer, che però c’è da dire che da quando è subentrato al posto dell’ex dirigente sportivo del Milan, Li Yonghong, i risultati si sono visti in modo esponenziale.

Risultati sul campo a parte, ci sarebbero ancora da sistemare molteplici situazioni, soprattutto la questione stadio, la cui indecisione di demolirlo per farne uno nuovo oppure lasciare il suddetto e procedere con una nuova costruzione accanto è ancora molto elevata.

Tuttavia, Investcorp non avrebbe problemi di budget. Dunque ci immaginiamo che il suo potere decisionale e commerciale possa risollevare il Milan da tante incombenze e indecisioni che tutt’oggi sembrano non aver via d’uscita.











