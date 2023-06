Investe e uccide la figlia 54enne/ Choc a Monopoli: arrestato 86enne con precedenti

Choc a Monopoli, in provincia di Bari, dove un uomo ha ucciso la propria figlia investendola. Secondo la ricostruzione fornita dai colleghi di BariToday, l’episodio ha visto un signore anziano di 86 anni investire e uccidere la figlia di anni 54 attorno alle ore 20:00 di ieri, venerdì 2 giugno 2023. L’omicidio si sarebbe verificato di preciso in quel della contrada Laghezza, e le generalità della vittima non sono ancora state rese note. A scoprire il cadavere sono stati i carabinieri dopo che è giunta ai militari dell’Arma una chiamata presso il 112: le forze dell’ordine avrebbero quindi ricostruito quanto accaduto, appurando che la 54enne sarebbe stata uccisa da un’auto, alla cui guida vi fosse il padre.

Secondo quanto emerso sembra che fra vittima e carnefice vi sarebbe stata una furibonda lite che sarebbe poi degenerata dopo che l’86enne ha deciso di salire in auto centrando in pieno la figlia. I dettagli sono comunque ancora da chiarire, ma si sa che l’anziano signore è stato arrestato e stando a quanto riferito stamane dal Tg1 pare che avesse anche dei precedenti penali.

INVESTE E UCCIDE 54ENNE A MONOPOLI: INDAGINI ANCORA IN CORSO

Sul luogo del presunto omicidio, a Monopoli, si è presentato come da rito il magistrato di turno che ha disposto l’autopsia sul cadavere della donna per cercare di risalire alle esatte cause di morte. Sul luogo dello scontro sono inoltre intervenuti gli uomini del personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando provinciale di Bari, e le indagini sono ancora in corso visto che sarebbero diversi i punti ancora da chiarire.

Si sa solo che il presunto omicidio, non si sa se intenzionale o meno, è avvenuto in una strada privata appunto in contrada Laghezza, quartiere della nota cittadina barese. Subito dopo il rinvenimento del cadavere erano scattate le indagini anche perchè la vicenda era apparsa poco chiara, dopo di che sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, che secondo quanto ricostruito avrebbe travolto in auto la figlia, dopo un litigio, causandone il decesso.

