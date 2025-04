La donna che uccise il ladro della sua borsetta, investendolo con l’auto e schiacciandolo contro un negozio, andrà molto probabilmente a processo. Lo scrive il Corriere della Sera, precisando che alla 65enne Cinzia Del Pino, colei che era appunto alla guida durante l’uccisione risalente all’8 settembre 2024, non è ancora stato notificato il tutto, ma dovrebbe arrivare a breve. La titolare di un impianto balneare di Viareggio è finita sotto indagine nel corso degli ultimi mesi, con l’accusa di omicidio volontario, ma ora gli accertamenti degli inquirenti sono terminati e per la stessa si apriranno forse le porte del tribunale.

A confermare queste anticipazioni è stato Enrico Marzaduri, l’avvocato che difende la signora, e che ha spiegato che il pubblico ministro gli ha fatto sapere che “è questione di giorni”, affinchè le indagini si concludano e arrivi la notifica. La procura di Lucca contesta alla donna l’accusa di omicidio alla luce di quanto riprese le telecamere quella sera dell’8 settembre: si vide chiaramente l’auto di Cinzia Del Pino mentre investe volutamente il 54enne Nourdine Mezgui, il ladro marocchino che aveva appena sottratto la borsetta alla sua legittima proprietaria.

UCCISE LADRO CHE LE AVEVA RUBATO LA BORSETTA: COSA ACCADDE QUELLA SERA

L’uomo stava tranquillamente camminando in strada con il suo bottino quando all’improvviso comparve un SUV, una Mercedes di colore bianco, che lo colpì in pieno, facendolo andare a sbattere contro la vetrina di un negozio. La donna, non contenta, colpì altre tre volte l’uomo dopo di che fermò l’auto, scese per riprendersi la borsetta, e se ne andò come se nulla fosse. La 65enne ha quindi lasciato agonizzante il ladro a terra, con l’uomo che morirà qualche ora dopo a causa delle gravissime ferite riportate dopo i continui investimenti.

La donna era stata rintracciata subito dopo e nel giro di 48 ore erano scattati gli arresti domiciliari con annesso il braccialetto elettronico. Sono così scattate le indagini a cominciare dall’autopsia eseguita sul corpo del 54enne, da cui emerse che ad uccidere lo stesso fu il primissimo impatto, che gli aveva provocato una emorragia interna risultata alla fine fatale. In seguito sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza che inquadrano l’investimento in via Coppino, di modo da poter ricostruire con esattezza l’intera sequenza di eventi, quindi l’investimento ma anche il prima e il dopo.

UCCISE LADRO CHE LE AVEVA RUBATO LA BORSETTA: LA VERSIONE DI CINZIA DAL PINO

La donna ha sempre rimandato al mittente le accuse di omicidio, spiegando dinanzi al giudice per le indagini preliminari che il suo intento era solo quello di recuperare la borsa dove al suo interno vi erano i documenti e le chiavi di casa. Eppure questa sua verità non sembra aver convinto gli inquirenti e la procura di Lucca, soprattutto quel reiterato scontro con il marocchino: sarebbe probabilmente bastato il primo impatto (anche se alla fine è stato quello mortale), recuperare la borsa e andarsene, ma il filmato racconta una scena completamente diversa.

L’avvocato della donna, Marzaduri, non proferisce parola sullo stato d’animo della sua assistita “Sono questioni private”, anche se non è difficile pensare ad una Cinzia Dal Pino affranta e forse anche preoccupata, visto che da sette mesi a questa parte non ha mai cambiato la sua versione, ribadendo sempre di aver agito solo per riprendersi la borsa e non per uccidere. Secondo il Corriere della Sera, potrebbero essere due le strade percorribili ora come, a cominciare da un processo, per cui la donna rischia fino a 21 anni di carcere, con la possibilità di una riduzione di un terzo in caso di riconoscimento delle attenuanti. La seconda ipotesi è quella di un rito abbreviato allo stato degli atti, e anche in questo caso lo sconto di pena sarebbe pari ad un terzo nel caso in cui venisse ritenuta colpevole.