Investimenti 2023/ Due soluzioni anti-inflazione su cui puntare per limitare i danni

Gli investimenti del 2023 se fatti con accuratezza, potrebbero limitare i danni provocati dalla forte inflazione e stagflazione che sta investendo il nostro Bel Paese e tutto il mondo. A parlare delle previsioni per il prossimo anno è François Rimeu, Senior Strategist dell’azienda La Française AM.

Al di là che l’inflazione registri dei cali, il problema resta quello dell’inasprimento delle politiche bancarie, che essendo troppo pretenziose, causerebbero non pochi problemi a livello economico e sociale. Ecco dunque, quali potrebbero essere gli investimenti interessanti su cui puntare il prossimo anno.

Investimenti 2023: due soluzioni efficaci?

Gli investimenti nel 2023 sicuramente, non prevedrebbero un segnale positivo se ci interessassimo ai titoli azionari. La situazione economica globale è decisamente drastica, motivo per cui anche se l’inflazione dovesse scendere, il rialzo economico sarebbe comunque lento.

Non per nulla François Rimeu ha spiegato che: “Anche se l’inflazione dovesse scendere, riteniamo che rimarrà troppo alta per consentire alle banche centrali di interrompere le loro politiche di inasprimento, almeno per i prossimi mesi”.

Se guardassimo 6 mesi indietro, potremmo appurare come le previsioni di crescita economica sono scese terribilmente, andando dal 2% al –0,1% nell’Eurozona, e dall’1,9% allo 0,4% negli Stati Uniti d’America, secondo quanto affermato dal Consensus Bloomberg.

Le potenziali soluzioni di capitalizzazione potrebbero essere due, i titoli a reddito fisso, quelli meno rischiosi. E i titoli investment grade che potrebbero garantire dei rendimenti interessati già dal 2023. Trattandosi pur sempre di investimenti, è superficiale ma importante ribadire, il potenziale rischio a cui si va incontro, ovvero l’incertezza di profitto.

Al momento non sappiamo cos’altro possa accadere se guardiamo avanti. La Cina fermerà la sua politica Zero Covid? Il prezzo dell’energia tornerà ai livelli minimi? Tutte situazioni fintroppo instabili per poter prevedre il futuro.

Tuttavia, ecco gli scenari che potrebbero accadere: l’inflazione negli Stati Uniti d’America potrebbe scenderà in modo interessante nei prossimi mesi. L’inflazione nell’Eurozona probabilmente farà la medesima cosa, ma con una maggiore incertezza legata all’andamento dei prezzi del gas.











