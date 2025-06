Sempre più cittadini e investitori stanno cercando e aumentando gli investimenti in beni rifugio, ma non è solo oro.

In un periodo storico così complesso, cresce l’interesse di effettuare investimenti in beni rifugio. Non è un caso che negli ultimi tempi sempre più cittadini stanno comprando metalli preziosi. D’altronde i conflitti geopolitici sono ciò che desta più preoccupazione, dal Pakistan all’India e dall’Ucraina al Medio Oriente.

Soltanto l’oro in appena sei mesi è cresciuto del 30%, complice la riduzione del valore del dollaro, l’accrescimento dei mercati azionari come ETC ed ETF e non di meno l’interesse delle banche centrali nel ricorre al metallo giallo.

Investimenti in beni rifugio e la corsa all’oro

Gli investimenti in beni rifugio in questo momento stanno suscitando un maggior interesse. Ed è proprio l’oro che in quest’ultimo periodo è salito in vetta alla classifica, divenendo la 1° riserva al mondo e superando ufficialmente la valuta dell’Euro.

A confermare la crescita del trend sono soprattutto le banche centrali della Turchia, dell’India e della Cina, che sono sempre più interessate ad approvvigionarsi di metalli preziosi o prodotti che li contengano.

Tra i beni rifugio non c’è solo oro a dominare il mercato. Infatti anche l’argento ha visto una crescita importante (pari al 27%), il platino al 44,5% e il palladio al 15,5%.

Le riflessioni sui beni rifugio di Alexander Toth

Il capital management della società austriaca Raiffeisen, ovvero Alexander Toth, sostiene che la capitalizzazione nei beni rifugio va analizzata per bene. Intanto occorre fare una distinzione sui motivi che spingono cittadini ed investitori a comprare metalli preziosi.

Ad esempio, l’oro viene comprato per proteggersi dai fenomeni economici e finanziari (come in caso di forte inflazione), mentre il palladio, il platino e l’argento sorgono utili per correre ai ripari quando sono in corso tensioni geopolitiche (come la crisi di questo periodo storico).

Marco Mencini (il Responsabile Ricerca e Sviluppo della società Plenisfer Sgr), ha affermato che sia il mercato dell’oro che quello dell’argento sono promettenti (almeno per ora). Sicuramente il metallo “bianco” è più volatile rispetto al giallo, dunque occorre prestare attenzione.

Gian Marco Salcioli invece, di Assiom Forex, invita alla cautela. Secondo lui un portafoglio dovrebbe destinare tra il 10% e massimo il 15% dei metalli, tenendo conto che l’oro potrebbe ancora crescere un po’, contrariamente al platino e al palladio.