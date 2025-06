Gli incubatori possono far domanda per il credito d'imposta dopo aver erogato investimenti in start up innovative.

Per gli incubatori che hanno previsto degli investimenti in start-up innovative arrivano delle novità importanti, affinché possano godere del credito d’imposta a loro spettante. A sancirlo in via ufficiale è stato il Decreto, pubblicato il 26 maggio scorso.

La legge riconosce il credito esclusivamente ai soggetti certificati che possono supportare le start-up definite “innovative” e la cui iscrizione al Registro delle Imprese sia nella sezione “speciale”. L’obiettivo è sostenerle nella crescita durante la fase iniziale. Si fa riferimento ai cosiddetti acceleratori e incubatori.

Acconti IRPEF 2025/ Ora il Decreto è Legge: com'è diventata strutturale?

Come ottenere il credito per gli investimenti in start-up innovative

Il riconoscimento del credito d’imposta destinato agli incubatori o acceleratori che effettuano investimenti in start-up innovative è previsto sia qualora la capitalizzazione avvenga direttamente oppure indirettamente (ad esempio, tramite altre società che partecipano attivamente o mediante organismi di investimento collettivo).

Bonus caldaia a condensazione 2025/ Stop definitivo: ora che succede?

Le società di investimento che possono rientrare nel credito sono quelle che, una volta concluso il periodo fiscale in riferimento al capitale investito, sono parzialmente proprietarie di “attivi immobiliari” almeno per il 70% del valore totale.

Il beneficio fiscale ammonta all’8% rispetto a quanto investito, purché venga rispettato il tetto massimo di 500.000 €. Inoltre, per continuare a godere dell’agevolazione, è importante che la capitalizzazione sia mantenuta per un minimo di 3 anni.

Come usufruire del credito

Al fine di beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in start-up innovative, l’incubatore deve inoltrare a Invitalia (il soggetto che si occupa della gestione dell’incentivo) una richiesta specifica contenente il totale del credito richiesto, il presunto “inizio dei lavori” e le caratteristiche dell’investimento.

Rincari benzina 2025/ Prime conseguenze USA VS Iran: verde alle stelle

Per la definizione delle modalità di pagamento, dell’invio della domanda e altri dettagli consultabili successivamente, occorrerà attendere la pubblicazione ufficiale del bando. La start-up innovativa non dev’essere, chiaramente, oggetto di liquidazione né, tanto meno, dev’essere esclusa dall’accesso a incentivi pubblici.

Il credito d’imposta verrà erogato soltanto dopo che l’intervento ha esito positivo e il suo utilizzo è previsto in modalità compensativa in dichiarazione dei redditi.