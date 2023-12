Investimenti Inail raddoppiati nel 2024/ D’Ascenzo: “Potenziati livelli salute e sicurezza sul lavoro”

Come riporta Il Sole 24 ore raddoppiano gli investimenti dell’Inail in salute e sicurezza sul lavoro che, dal prossimo anno, salgono a oltre 1,5 miliardi di euro rispetto ai circa 7/800 milioni degli anni passati. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, lo scorso 20 dicembre, in occasione della presentazione del bilancio di previsione 2024 dell’Inail durante l’evento intitolato “La prevenzione degli infortuni nelle politiche di bilancio Inail”, ha accolto con favore le novità apportate dall’istituto. Il bilancio di previsione 2024 dell’Ente, approvato dal Consiglio di Indirizzo e di Vigilanza, al suo interno, contempla risorse destinate alle attività di prevenzione per bandi Isi e incentivi alle imprese per più di 500 milioni di euro, necessarie a promuovere la riduzione del fenomeno infortunistico e la previsione di investire in formazione di lavoratori e operatori della sicurezza con un budget che da oltre 10 milioni passa a 50 milioni di euro. I 508 milioni di euro del Bando Isi 2023 rappresentano l’importo più alto stanziato nelle quattordici edizioni dell’iniziativa.

RIFORMA PENSIONI 2023/ 60 miliardi di risparmi con rivalutazione e assegni dei medici

Previste anche più risorse per chi riduce gli infortuni sui luoghi di lavoro. Le risorse per la riduzione del premio assicurativo delle imprese che migliorano la prevenzione salgono a 200 milioni. Si raddoppia poi lo stanziamento per il sistema di bonus/malus riservato alle aziende che registrano un calo di infortuni e di malattie (da 400 si passa a 800 milioni).

ASSEGNO DI INCLUSIONE/ I chiarimenti per chi ne fa domanda in attesa di gennaio

INAIL PROSEGUE IMPEGNO NEL MIGLIORARE GLI AMBIENTI DI LAVORO

Sulle citate novità è intervenuto il Commissario straordinario Inail, Fabrizio D’Ascenzo, concentrandosi in particolare sui dati infortunistici sui luoghi di lavoro, ancora troppo alti (nei primi 10 mesi dell’anno le denunce sono state 489.526), oltre all’aumento delle patologie di origine professionale (quelle denunciate sono state 60.462, pari a +20,9%): “Dobbiamo continuare a insistere con determinazione per abbattere i numeri di infortuni e malattie professionali e ogni strategia perseguita dall’Inail si pone sempre l’obiettivo di potenziare la prevenzione per contrastare questo drammatico fenomeno. (…) Con l’importante aumento dei fondi messi a disposizione con il bando 2023 e con le novità introdotte vogliamo dunque offrire questa opportunità a un numero sempre maggiore di aziende rafforzando così il nostro sostegno economico verso quella fetta del sistema produttivo italiano che sceglie il corretto approccio alla materia della salute e sicurezza. “

Insulti social ad azienda? Licenziamento legittimo/ Cassazione: limiti diritto critica anche per sindacalista

D’Ascenzo ha anche aggiunto: “Vogliamo così potenziare l’impegno di Inail per l’innalzamento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, incentivando l’implementazione di validi sistemi di gestione, l’utilizzo di tecnologie innovative, l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro che migliorino il rendimento e la sostenibilità e, nello stesso tempo, concorrano ad un reale benessere organizzativo.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA