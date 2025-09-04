Investire per i figli nel luogo e nel momento giusto è un'opportunità imperdibile. I suggerimenti sono stati dati da Smileconomy.

Investire denaro per i propri figli gli consentirà in futuro di poter generare una rendita passiva o partire con un buon budget al fine di agevolarli in alcune scelte spesso “rischiose ed economicamente impegnative”.

Anche il Governo tedesco ha compreso l’importanza di cominciare a capitalizzare soldi fin da subito, tanto da aver ideato la paghetta per i minorenni e per promettere una pensione più prosperosa. Ma quali altri strumenti conosciamo?

Come e dove investire per i figli

L’Economia del Corriere ha preso spunto su come investire per i figli grazie ai suggerimenti di Smileconomy, ipotizzando 4 soluzioni che possano permettere di raccogliere un buon capitale.

Ad esempio, partendo da un piano di accumulo fin dalla tenera età di 6 anni (quando il figlio comincerà la scuola elementare), con 100€ al mese e per 12 anni è possibile raggiungere fino a 19.000€.

É chiaro che il totale ottenibile dipende da diversi fattori, dalla volatilità dello strumento, dalla durata a medio e lungo termine, dall’andamento e dal paniere costruito.

Fondo previdenziale integrativo

In un periodo storico dove il precariato penalizza le pensioni future, per i propri figli si potrebbe optare per un fondo integrativo. In base all’ammontare dell’investimento – meglio tra i 18 e i 31 anni – si potrà ottenere una futura rendita tra i 100€ e 1.400€ al mese.

Il genitore che inizierà ad investire per il figlio potrà dedurre i soldi capitalizzati fino ad un massimo di 5.164,57€ annui. Quando poi il primogenito lavorerà, potrà pensare a continuare a versare i soldi così da aumentare le possibilità di aumentarne i ricavi.

Il CEO di Smileconomy, Andrea Carbone, ha riferito che seppur più rischioso, un mercato azionario potrebbe generare un reddito 4 volte superiore al resto dei mercati.

Il riscatto della laurea

Il riscatto della laurea è un’opportunità che va valutata per convenienza o meno. Se uno studente inizia la sua carriera a 27 oppure a 30 anni, questa soluzione potrebbe non aver senso. Mentre su uno studente più giovane, riscattando 5 anni di studi potrebbe uscire dal lavoro con 4 anni d’anticipo.

In più, il riscatto della laurea può esser dilazionato fino a 120 mesi, pagando poco più di 250€ e senza applicazione di interessi.

La Rita

La Rita è una formula che prevede la liquidazione anticipata del capitale accumulato con i fondi integrativi. Viene ammessa ad un contribuente che ha perso il lavoro, disoccupato o semplicemente con l’intento di abbandonare prima lavoro (di almeno 5 o 10 anni).

Non si fa altro che recuperare il montante contributivo versato con la complementare, nell’attesa che poi venga erogata la pensione pubblica.